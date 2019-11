– Det kreves både lagarbeid og god fantasi for å lykkes

Kultur

Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende måte. I år er det oppgaven City Shaper elevene vil ta fatt på, og det vil kreves både lagarbeid og god fantasi for å lykkes.

– Dette skal være lærerikt og moro for elevene i grunnskolen, men det er også litt alvor. Derfor er det fint at vi har med dommere som kommer fra lokalt næringsliv, kommune og vidaregående skole. Det er vi veldig glade for, sier prosjektleder Ove Lillestøl.

Det vil delta elever fra Vågsøy ungdomsskule, Davik oppvekst, Eid ungdomsskule, Stryn ungdomsskule, Farnes skule fra Øvre Årdal, Tangen skule fra Øvre Årdal, Svelgen oppvekst, Sande skule fra Gaular kommune, Volda ungdomsskule og Hornindal skule.