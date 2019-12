Gler seg til «Den store julekonserten»

Kultur

– Vi har alle våre musikalske julefavorittar, og i Den store julekonserten ønskjer vi å gjere alle til lags! Sjølvsagt er Det lyser i stille grender med, framført i ei ny, musikalsk drakt i eit arrangement spesialskrive for Opera Nordfjord av Helge Sunde. Dei unge koristane Ane Fitje Woxen og Åsaliv Røgeberg frå Gloppen og Ida Bredesen, Kaisa Flaten Brekke og søstrene Tuva og Nora Nyhammer-Taklo frå Eid er solistar i Musevisa, skriv operahuset i ei pressemelding.

Lise Granden Berg er solist i The Christmas Song, Merry Christmas, Darling, Deilig og Home for Christmas. Alexander Standal Pavelich har fleire amerikanske favorittar på sitt repertoar; White Christmas og The Most Wonderful Time of The Year er sjølvskrivne innslag, begge i orkesterarrangement av Helge Sunde. Nordnorsk Julesalme er kjend og kjær for mange, like eins Nå tennes tusen julelys.

– Publikum får også oppleve solistane i O helga natt og The Prayer – det er berre å gle seg!

Julekonserten kan ein sjå fredag 6. og laurdag 7. desember.