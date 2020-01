Går inn med 30.000 for å redde UKM-mønstringa i kommunen

Da Aktiv Kalvåg såg på Facebook at Jonas Myklebust slo alarm for UKM-mønstringa i Bremanger i år, tok dei affære. Styret går inn med dei 30.000 kronene som trengst, og løyser med det finansieringsfloken for arrangementet.