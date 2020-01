Tek med seg fantastyfilmmusikken på turné

Kultur

- Etter stor suksess våren 2018 med dataspelmusikk, innbyr operaen til eit nytt, magisk, musikalsk eventyr når SAGAS skal på turné til Nordfjordeid, Førde og Sogndal 24.-26. april 2020, skriv arrangørane i ei pressemelding.

- Publikum får bli med på ei musikalsk reise inn i fantasien si verd. SAGAS byr på filmmusikk frå Fantasy-sjangeren, i tillegg til klassikarar frå spel-verda. På repertoaret står kassasuksessar som Harry Potter, Narnia, The Lord of the Rings, Conan – The Barbarian, Carmina Burana, Skyrim, Shadow of the Colossus og sjølvsagt musikk frå den umåteleg populære TV-serien Game of Thrones.

Konferansier vert inspirerande Fantasy-ekspert Orvar Sãfström, og Sabina Zweiacker er tilbake som solist med si vakre sopranstemme.

- Konsertane passar både for det kresne, klassiske konsertpublikumet, for unge og eldre gamerar og ihuga Fantasy-tilhengarar, uansett alder. Her er det heilt trygt for besteforeldre å ta med barnebarn for å oppleve spennande og inspirert symfonisk musikk med eit 50-tals orkester og stort kor, samansett av Musikklinjekoret ved Firda vidaregåande skule og Opera Nordfjord sitt eige operakor.

Dirigent vert Michael Pavelich.