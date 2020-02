– Det å ha eit forsamlingshus der bygdefolket kan samlast betyr mykje

Kultur

– Har du eit kulturhus du treng pengar til? No nærmar det seg fleire fristar for å søke midlar til kulturhus, forsamlingslokale eller scener. 1. mars er fristen for å sende søknad til kommunen for å få støtte gjennom staten si desentraliserte ordning for tilskot til lokale kulturarenaer, opplyser Kjetil Høidal i Kinn kommune.