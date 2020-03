Har lagt handlingen i sitt nyeste krimdrama hit

Kultur

Lenth beskriver Norske tilstander som et familiedrama fra Stadlandet om en eldre, rasistisk kvinne som driver et asylmottak, og en klimafornekter som driver en vindmøllepark.

Dette er Lenths fjerde roman om den misantropiske, konfliktskye advokaten Leo Vangen, og den mer handlekraftige, naturromantiske ekstorpedoen Rino Gulliksen.

– Norske tilstander er en herlig miks av King Lear og Pulp Fiction. Et arvedrama i beste Shakespeare-tradisjon, men samtidig en supermoderne setting der man ser for seg en John Travolta og Uma Thurman slentrende inn på det som en gang var Selje hotell, sier Lenths agent, Hans Petter Bakketeig i en pressemelding.

Document, Resett og HRS

I Norske tilstander leker Lenth med oppfatningen om at Norge, ifølge «alle internasjonale undersøkelser», er et av verdens beste land å bo i. Hva er det med Norge anno 2020? Hvorfor er fremmedfrykten og muslimhatet så framtredende? Hvorfor er ekstreme prosjekter som Resett, Document og Human Rights Service blant de mest populære og mest delte nettstedene i landet? Det er spørsmål Lenth borer inn i med persongalleriet i Norske tilstander.

– Etter to år med research i kommentarfeltene på Document, Resett og HRS har jeg mistet den lille troen jeg hadde på Norge, sier Lars Lenth.

– Alle de ekstreme, tilsynelatende karikerte argumentene framført av rasistene i Norske tilstander, er hentet direkte fra disse nettstedene.

Raserer natur for å redde klima

Et annet tema i boka er vindmøllekraft. Hvorfor lar vi utenlandske selskaper og lokale entreprenører ødelegge vår unike, urørte natur under dekke av at vindmøller er «miljøvennlig» energi? Hvorfor raserer vi naturen for å «redde» klimaet?

– Befolkningen og politikerne trodde at norsk, landbasert vindkraft skulle bidra til å redde kloden fra klimaendringer. I stedet ble vi lurt av skruppelløse forretningsmenn som så sitt snitt til å tjene penger på å selge fellesskapets naturressurser ut av landet, mener Lenth.

Temaet er gjenkjennelig fra alle fire utgivelsene: mennesket mot naturen, næringsinteresser mot miljøhensyn.

– Med samfunnspolitisk treffsikkerhet plasserer Lars Lenth sin siste roman Norske tilstander midt i en naturperle/vindmøllepark på Stadlandet. (...) Handlingen er for det meste dialogdrevet, og språket er lettlest. Lenth er god på naturbeskrivelser og detaljer. (...) Lenths romaner i denne serien er blitt kalt alt fra røverroman til krim, farse, funky feelgood-roman og ellevill samfunnssatire. Selv ville jeg limt lappen øko-satire på denne eksotiske frukten før jeg tok den med til kassen, skriver anmelder Mari Grydeland i Aftenposten om Lenths siste roman.