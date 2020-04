Lyser ut stipend til lokale kunstnarar

Kultur

– Fylkeskommunen skal bidra til at det skal vere mogleg å vere kunstnar og å leve og bu overalt i Vestland. Stipenda skal supplere meir prosjektbaserte søknadsordningar. Her ønskjer vi å gje kunstnarar høve til å utvikle kunstnarskapen sin utan å ha utarbeidd eit prosjekt eller ein plan for ferdig kunstverk, seier leiar for hovudutval for kultur, idrett og inkludering, Stian Jean Opedal Davies i en pressemelding.