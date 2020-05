Tar kyrkjekonserten til Oslo og lagar konsert med heile Måløy som arena

Kultur

– Koronaepidemien har ført til at vi ikkje kan ha så mange publikummarar som vi treng for å lage festival. I tillegg har vi tre tributeartistar frå USA og ein frå England som hadde blitt råka av karantenereglane både på inn- og utreise. Difor kan vi ikkje arrangere festival i år, men vi tenkte at det var for gale om folk skulle gå gjennom ein heil sommar utan litt Elvis, smiler festivalsjef Helge Hjelle.