Høgsesong for turistinformasjonen

Behovet for handfast turistinformasjon gir gode besøkstal

Kulturhuset Gamlebanken på Nordfjordeid huser både Stad kommune sin turistinformasjon, samt eit ope og gratis kunstgalleri. No kan den daglege leiaren, Arve Espe, bekrefte at turistsesongen for alvor er i gang.