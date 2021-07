Trudde du det var nok med eit blad Sand i Kalvåg? Neida, no kjem kunstnarbroren også for å stille ut, halde kurs og oppleve kysten

Aune Sand har falle hardt for Kalvåg og Bremanger. No kjem også storebroren, Vebjørn Sand, for å sjå på pop up-utstillinga han, faren Øivind og Marianne Aulie har på staden.