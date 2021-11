Gler seg til første julemesse etter korona

Roald Naustdal, leiar for ungdomslaget Havdur, er glad for at dei endeleg kan invitere til julemesse igjen i ungdomshuset Vidsyn i Bremanger igjen. Laurdag blir det mange standar der du kan kjøpe fine julegåver eller noko nyttig til deg sjølv, seier han.