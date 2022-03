Fjordenes Tidende sender musikkfesten og prisutdelinga direkte

Kultur

Luttprisen vert delt ut for 16. gong i år. Tidlegare har artistar som Eva Weel Skram, Kjartan Lauritzen, Erlend Apneseth og Tungevaag fått prisen. Det vert også delt ut pris til årets nykommar og årets bakomperson under showet på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde på laurdag kveld.

I det direktesende showet skal mellom andre Kjartan Lauritzen, Alexander Pavelich, SJUR, Anna Naustdal, Sigrid Felde, Gunn Kvaale, Jackbow, Teo og Aleks Grey sørge for å løfte stemninga til taket. Programleiar er førdianaren Arianrhod Engebø frå radioprogrammet StudioP3 i NRK. Luttprisen samarbeider også med ungdomane i «Dans utan grenser,» for å løfte festen med dans og energi.

Endeleg stort show

Luttprisen er ein del av den store musikkfestivalen Luttfest. Festivalen skal kaste glans over musikktalent frå Sogn og Fjordane, og samle publikum og bransje for å feire musikken frå heile fylket. På festivalscena i år står fleire artistar, deriblant Michelle Ullestad, Sara Rose, Atle Oen, Verfast, CCA Jonas, Blueboy og Mutemode.

– Det er over to år sidan vi fekk lage stor feiring av Luttprisen. Etter mange år med utselde hus, måtte vi i fjor dele ut prisen heilt utan publikum. No kan få endeleg få invitere til ein heidundrandes fest igjen. Det har vi lengta etter, og vi gler oss stort, seier prosjektleiar og skapar av Luttprisen, Stian Sjursen Takle i NRK Vestland i ei pressemelding.

Ekstra viktig etter tøffe år

– Vi har vore gjennom to krevjande år for musikarane våre. Konsertane dei skulle ha tent pengar på er blitt avlyste eller utsette. Det å vere ny artist i ei slik tid er ekstremt utfordrande. Difor er ein slik festival ekstra viktig no, seier Svein Inge Bjørkedal som er festivalsjef i Luttfest.

Luttprisen er mellom anna stipend frå sparebankstiftingane til Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest.

Du kan sjå utdelinga direkte i nett-tv hjå lokalaviser i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord laurdag klokka 20:03. Du kan også høyre utdelinga direkte på NRK-radio i Sogn og Fjordane.

Inviterer ungdomen inn

Luttfest har også eit sterkt engasjement for at dei unge skal få gode konsertopplevingar. Difor vart det lagt ut 200 ungdomsbillettar som gåve frå bankane. Desse vart rivne vekk på kort tid.

Dei nominerte til årets artist 2021 er Eva Weel Skram, Alexander Pavelich (Lovespeake), Kjartan Lauritzen, Tungevaag, SJUR, Grand Alpaca, Julie Falkevik, Vilnes, Erlend Apneseth, Sigrid Moldestad, Line Dybedal, SOFIA, Odd-Erik Lothe, Aleks Grey, Oselie og Andrea Santiago.

I tillegg til ein fagjury er det publikum som er med på å bestemme kven som skal få prisen.

Desse har fått Luttprisen tidlegare:

Luttprisen 2020: Tungevaag

Luttprisen 2019: Erlend Apneseth

Luttprisen 2018: Thea Hjelmeland

Luttprisen 2017: Kjartan Lauritzen

Luttprisen 2016: Eva Weel Skram

Luttprisen 2015: Good Time Charlie

Luttprisen 2014: Thea Hjelmeland

Luttprisen 2013: Karl Seglem

Luttprisen 2012: Vreid

Luttprisen 2011: Eva Weel Skram

Luttprisen 2010: Sigrid Moldestad

Luttprisen 2009: Håvard Lothe

Luttprisen 2008: Generous Days

Luttprisen 2007: Sigrid Moldestad

Luttprisen 2006: Eva Weel Skram