Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Sissel Holvik:

«Amerikanske tilstander»

I et villastrøk i Amerika var en mann ute og gikk. Dette var imidlertid et riksmannsstrøk der alle kjørte bil. Mannen som var ute gikk forskriftsmessig på fortauset. Da kom det en politipatrulje og stoppet og spurte mannen hva han hadde å gjøre ute på apostelenes hester. Her luktet det av kriminalitet i deres øyne.

Jeg kom til å tenke på denne episoden da det ble diskutert om en ny barneskole og om den kunne legges til Holvik. Her var jo plass nok, men akk og ve veien var jo ikke farbar fra Måløy til Holvik. Som en person sa: «De kan ikke frakte barnehagebarn på den veien, men ikke skolebarn.» Vel, politikk lar seg sjelden forklare. At veien er overbelastet med trafikk allerede er jo sant. Myke trafikanter har fått dårligere kår også siden grøftene langs veien er gjort dypere som følge av våtere klima. Altså ingen plass til å stige ut til siden.

Da jeg gikk på småskolen i Holvik på begynnelsen av 1960-tallet så var hele skolen på sykkeltur. Læreren frk. Hole førte an både til Osmundsvåg og senere tur også til Nord-Vågsøy rundt om Halsør.

Med dagens trafikk hadde dette ikke vært mulig. Vel, veien Raudeberg-Måløy har jo gang- og sykkelsti, det samme har de innover fastlandet. Hvorfor skulle vi da (som det står i avisinnlegget i Fjordenes Tidende 18.09.18 om ny skole) tenke så urealistisk som at veien Måløy-Holvik også skulle få gang- og sykkelsti.

Konklusjon: La apostelenes hester få hvile og fortsett å bile.