Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Atle Bell frå Molde.

Stad skipstunnel blir en verdenssensasjon

Hurtigruten seier dei ikkje vil bruke Stad skipstunnel.

Nokre av argumenta deira for ikkje å segle gjennom fjellet, er fare for tunnelbrann, dei trur ikkje på turisteffekt, dej må endre ruteplanen, dei fryktar kø ved tunnelen.

Eg vil kommentere nokre av desse uforståelege argumenta.

Hurtigruten meiner skipstunnelen vil ha liten turistappell. Det er noko av det mest negative og sidrumpa eg har høyrt. Andre, m.a. Kystverket og den erfarne «sjømannen» Per Sævik, meiner tvert imot at det blir ein turistmagnet. Etter mi meining blir det ein verdenssensasjon, intet mindre. Halve Kina vil kome for å segle gjennom holet i fjellet, medan dei nyt ein god frokost med norsk laks! Og når dei har kome heim og fortalt om opplevinga, kjem resten av kineserane.

Rundt tunnelopningane vil det myldre med folk som vil studere dette fenomenet med at skip går inn og ut av fjellet. Og så besøkjer dei ein av restaurantane som har ploppa opp ved tunnelen, og nyt kortreist mat. Muligheitene står i kø! Apropos kø: Hurtigruten er redd dei må stå i kø for å kome gjennom. Kanskje har dei trua på mykje trafikk i tunnelen likevel?

Hurtigruten meiner at turistane heller vil oppleve naturen på utsida av Stad. Kjære vene, sjå på norgeskartet. Det er storslått kystnatur mellom Bergen og Kirkenes i bøtter og spann, ei reise på ca 2.500 km (eige anslag), og som tar sju døgn. Det tar 12 minutt å segle gjennom tunnelen. Sju døgn med flott og variert kystnatur, og 12 minutt inni eit fjell – på eit skip. Snadder!

Hurtigruten seier at det blir litt lengre seglingsdistanse ved å bruke skipstunnelen. Det slit eg med å forstå, men foreslår då følgjande: segl gjennom skipstunnelen (på vei nordover), sving mot styrbord inn Rovdefjorden, vidare inn Vartdalsfjorden til Geiranger. Så stopp i Ålesund, som no, på tilbaketuren. Då sparer ein seglingstid, og turistane får oppleve endå meir fjord-Norge.

Hurtigruten er redd for brann i tunnelen. Kystverket seier at faren for at ein skikkeleg brann skal inntreffe, er 1 gang per 840.336 år. Då skal du være rimeleg stressa dersom du er redd for brann i løpet av dei 12 minutta det tar å segle gjennom tunnelen. Eg undrar meg på om det er sikrare med ein skipsbrann langt ute på Stad-havet, i storm og snødrev.

Det er heldigvis mange som meiner Stad skipstunnel må byggjast, m.a. Kystverket, adm. dir. i Kystrederiene, Marine Harvest og ikkje minst Havila Kystruten. Dei fleste tek fram betre regularitet, auka tryggleik og ikkje minst stor turistappell. Kvifor samferdselsministeren ikkje har bora det første dynamittholet allereie, er mildt sagt uforståeleg.

Kostnadane er ein dråpe i havet – eller i tunnelen – samanlikna med andre samferdselsprosjekt, men ein utruleg viktig dråpe for kystfolket. Det er her verdiskapinga skjer! Bygg Stad skipstunnel no!