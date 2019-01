Meninger

Dette leserinlegget er skrevet av Harald Vågene i Familiehjelpen Ukraina.

«Familiehjelpen Ukraina øker sterkt»

Organisasjonen Familiehjelpen er drevet av ildsjeler som mener at all hjelp som noen gir til trengende i Ukraina, skal komme fram til dem det gjelder. Svært mange organisasjoner har høye driftskostnader, og ikke sjeldent er det bare 30-40 prosent av pengene som kommer fram der de skal.

Organisasjonen har et styre på seks medlemmer som i hovedsak er bosatt på Vestlandet. Styremøter og all kommunikasjon internt i styret går via sosiale medier og telefon. Av den grunn har en ikke administrasjonskostnader, og heller ikke andre driftsutgifter enn bankgebyr. I 2017 var utgiftene av den grunn bare 0,7 prosent av summen som kom inn, og dette har ikke økt i 2018 selv om hjelpen har økt sterkt!

Organisasjonen ble stiftet for tre år siden og helt fra starten har den vokst i aktivitet og soliditet. I 2018 har hjelpen gjennom organisasjonen økt med 60 prosent fra foregående år. Svært mange nye givere har kommet til, og stadig flere viser at de har tillit til organisasjonen sitt arbeid.

Det siste året har en også fått gode kontakter flere steder i landet der en før ikke har vært. Hjelpen blir derfor litt etter litt også satt inn i disse områdene. Dette gjelder m.a. i byene Nikolajev nær Odessa og Cherkas’ka 25 mil sør for Kyiv. De siste månedene har en også startet hjelpearbeid i den okkuperte sonen i Luhansk regionen lengst øst i landet. Trolig blir hjelpen der økt mye i året som kommer. Dette fordi nøden der er vesentlig større enn de andre stedene. Området er herjet av krigen og det meste av infrastruktur er borte.

Selv om navnet på organisasjonen tyder på at det er familier som blir hjulpet, blir de innsamlede midlene brukt til det meste der mennesker er i stor nød. Det kan være alt fra enslige pensjonister som er syke eller sulter, til barnehjemmet eller ungdom som har mistet foreldrene og som står i fare for å måtte slutte på en skole som koster for mye for. I tillegg til dette blir det også gitt ekstra hjelp der det er snakk om brann, store personskader eller andre kriser for mennesker.