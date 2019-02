Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane med lokallaga i Eid, Flora og Indre Sunnfjord, Sogn og Fjordane Turlag, Sogn og Fjordane krets av Norges speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening Sogn og Fjordane, Sognefjorden Vel, Hornelen kystlag, Indre Sogn Kystlag, Nordfjordbåtlaget, Kystkulturlaget i Vågsøy, samt Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane

Du modige folkevalde

Takk for at du har teke på deg den viktigaste oppgåva i samfunnet. Det er deg vi set vår lit til når det gjeld å ta vare på livsgrunnlaget vårt.

Mengda saker, ofte med tema som kvar enkelt slett ikkje er ekspertar på, kan ta nattesøvnen frå dei beste. Kommuneplanar, reguleringsplanar, høyringsfråsegner og dei uendelege mengdene med paragrafar i plan- og bygningslova freistar kanskje ikkje til attval heller.

Riksrevisjonen konkluderte i 2007 med at arealstatusen og arealutviklinga i Noreg ikkje tek vare på viktige verdiar og prinsipp på fleire område, og at arealforvaltninga tvert om medverkar til nedbygging av område som skulle vore tekne vare på. Det har gått hardt utover det biologiske mangfaldet.

I 2011 påviste den same Riksrevisjonen at utviklinga stadig gjekk feil veg. Det vert stadig mindre område med inngrepsfri natur, presset på snaufjell og villreinområde er høgt, og det vert gjeve fleire dispensasjonar i strandsona.

Energiforbruk og arealendringar er hovudårsakene til både klimaendringar og tap av biologisk mangfald. Ifølgje det internasjonale naturpanelet IPBES og Miljødirektoratet utgjer arealendringar det desidert største trugsmålet mot naturgrunnlaget og dei goda økosystema gjev oss; til dømes reint vatn, rein luft, pollinering frå insekt og andre dyr, godt jordsmonn og mattryggleik, friluftsliv, regulering av skadedyr og sjukdommar.

Tenk på 2017 og 2018, med mykje nedbør og sterk tørke om kvarandre. Vi må bu oss på meir av det same. Menneskeskapte klimaendringar og arealendringar trugar både naturgrunnlaget, friluftslivet og primærnæringane. Kunnskapsgrunnlaget tilseier at vi må planlegge ut ifrå enda sterkare klimaendringar og redusere klimagassutsleppa våre. I tillegg må vi stoppe store arealendringar og restaurere natur, for å førebyggje ytterlegare tap av biologisk mangfald.

Det er kommunestyret som har nøkkelrolla når vi skal nå dei nasjonale miljømåla og trygge lokalsamfunnet vårt. Vi kan ikkje lenger halde fram med større arealendringar og fragmentering av landskapet basert på bit-for-bit-utbygging. Kommunestyret og administrasjonen bør legge funna til Riksrevisjonen og den kunnskapen som finst om klimaendringar og tap av biologisk mangfald til grunn i alle pågåande planprosessar, og i alle komande kommuneplanar og reguleringsplanar. Kompetansen om arealplanlegging og arealstatus bør evaluerast i kommunen, slik at forvaltninga vert tilpassa regelverket og målsettingane for 2030-agendaen og FN sine berekraftsmål.

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane (FNF) er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar på fylkesnivå. I dette nettverket finst mykje kunnskap om natur, miljø, klima, naturforvaltning og planlegging. Vi inviterer kommunestyret og administrasjonen i kommunen til samarbeid om planlegginga, for å nå hovudmålet om ei berekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar.