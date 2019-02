Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av daglig leder Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst:

Svar til Olve Grotle: «Kva er ein sterk næringslivsby?»

Jeg setter pris på oppmerksomheten fra ordføreren i fylket sin største by, som oppfatter meg som entusiastisk. Vi trenger flere entusiastiske talspersoner for kysten, vi er altfor få som har talt og som taler kystens sak. Kysten av Sogn av Fjordane har store utfordringer med negativ folketallsutvikling, som i stor grad er et resultat av dårlige kommunikasjoner og et for lite variert arbeidsmarked. Å få realisert Kystvegen som vil skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner har tatt altfor lang tid, og har holdt kysten tilbake i mange år. Kystbyen Måløy med omland i Selje og Bremanger har svært få offentlige/statlige arbeidsplasser sammenlignet med for eksempel Førde, Sogndal eller Nordfjordeid. Dette skaper et lite variert arbeidsmarked med få jobber for høyt utdannende kvinner, som tradisjonelt, i større grad enn menn, søker seg til offentlig/statlig virksomhet. Vågsøy og pendlerkommunene Selje og Bremanger har behov for å tiltrekke seg kvinner som har reist til byene for å ta høyere utdannelse. Disse kvinnene finner vi i større grad i byer og tettsteder med høy grad av offentlig sysselsetting.

Jeg ønsker ikke å inngå en diskusjon om NHO sitt kommune NM for 2018 eller Telemarksforsking sin regionale analyse, og hva som er riktig eller feil kriterier for å måle hvor sterkt næringslivet er. Dette er det delte meninger om. Jeg er derimot mer opptatt av hvordan vi skal lykkes med å snu en negativ folketallsutvikling, sikre rekruttering til næringslivet og skape attraktive samfunn på kysten vår. Jeg velger å se til Førde og Sogndal som har lykkes med en positiv folketallsutvikling og i å skape attraktive samfunn. Vågsøy derimot scorer utelukkende bra kun på «næringsliv», og spesielt dårlig på «arbeidsmarked» og «demografi». Tenk hva den lille kommunen Vågsøy (ca. 6.000 innbyggere) med sitt sterke næringsliv kunne ha utviklet seg til hvis vi hadde fått tilført en liten andel av det antall statlige arbeidsplasser som Førde har fått?

Det er en kjent sak at kombinasjonen av et sterkt privat næringsliv og offentlige/statlige arbeidsplasser skaper attraktive samfunn. Dette har Førde lykkes med og scorer derfor også veldig høyt på alle kriterier i de fleste kåringer. Det er denne kombinasjonen av private og statlige arbeidsplasser vi misunner dere, og som vi ser har gjort Førde og Sogndal til to kommuner i fylket med positiv folketallsutvikling og en god kjønnsbalanse blant innbyggerne. Førde er som kjent vertskap for blant annet høyskole og sykehus, arbeidsplasser for også høyt utdannede kvinner. Det er utfordrende for samfunn som Vågsøy å skape hele spekteret av arbeidsplasser uten drahjelp i form av statlige/ offentlige arbeidsplasser.

Jeg stiller meg undrende til din kommentar om at tilførsel av flere statlige arbeidsplasser til en kommune vil slå negativt ut for kategorien «næringsliv» i NHO sitt kommune NM. Jeg mener tvert imot at etablering av statlige arbeidsplasser vil styrke og skape nye arbeidsplasser i privat næringsliv, og bidra til å styrke en kommune med tanke på arbeidsmarked og kompetanse, samt demografi. Det er jo slik at offentlige/ statlige institusjoner som eksempelvis sykehus, høyskoler, Norec, Lotteri- og stiftelsestilsynet, etc. er store kjøpere av private tjenester som f.eks. overnatting, servering, transport, utstyr, maskiner, konsulenttjenester, m.m. Det offentlige etterspør og skaper grunnlag for flere arbeidsplasser i det private næringslivet.

Som daglig leder i Måløy Vekst er jeg opptatt av hvordan vi skal snu den negative folketallsutviklingen i kommunen vår. Jeg ser at det sterke, men mannsdominerte næringslivet vårt, sliter med rekruttering og at vi ikke er attraktive nok for høyt utdannede kvinner, og til dels menn. Derfor har Måløy Vekst stort fokus på å skape et mer variert arbeidsmarked, og i mangel av statlige arbeidsplasser, har vi derfor satset aktivt på reiseliv og forskning. Et marint forskingssenter i Måløy, samt en satsing på reiseliv, vil skape nye typer arbeidsplasser som vi mangler i kommunen. Tenk om vi lykkes med disse ambisiøse satsingene, og i tillegg kunne få litt drahjelp i form av etablering av

statlige arbeidsplasser. Jeg vil minne om at din partikollega og kommunal- og moderniseringsminister, Monica Meland, i slutten av januar, under et besøk på Nordfjordeid, ble utfordret om tilførsel av statlige arbeidsplasser til Nordfjord, der hun svarte følgende: «Vi lytter til det som blir sagt og tar det med oss tilbake. Det er private næringer som må drive utviklingen framover, så må statlige arbeidsplasser komme som følge av det» (FjT). Dette må da være positivt nytt for Vågsøy kommune som i Nett.no sin statistikk over næringslivet på Nordvestlandet, som ble publisert i høst, er på topp i driftsinntekter per innbygger (Ålesund på 2. plass), og på topp i antall bedrifter i forhold til folketall, for hele Nordvestlandet. På totale driftsinntekter er vi dessuten kun slått av Herøy og Ålesund. Jeg er derfor ikke i tvil om at Vågsøy kommune er en av de største næringslivskommunene i Sogn og Fjordane og på Nordvestlandet. Og det er en desto større prestasjon når vi vet at vi ikke får drahjelp fra offentlige/statlige arbeidsplasser eller gode kommunikasjoner, slik som Førde nyter godt av.

Til slutt vil jeg berømme det politiske arbeidet som Førde har gjort for å tiltrekke seg statlige arbeidsplasser, og jeg vil understreke at jeg unner Førde alt godt. Men jeg må få lov til å fortsette å være entusiastisk på vegne av kysten vår, skryte av det sterke næringslivet vårt, og påpeke at også vi trenger flere statlige arbeidsplasser! Ikke som en erstatning for privat næringsliv, men for å styrke eksisterende og nytt næringsliv, og bidra til å skape en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion på kysten vår. Det burde være i alles interesse å snu den negative folketallsutviklingen på kysten fordi det vil hele fylket, også Førde, tjene på.