Meninger

Dette innlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Senterpartiet.

Stad skipstunnel – eventyret fortsetter

I tidligere leserinnlegg vedrørende Stad Skipstunnel har jeg nevnt en rekke kreative treneringer av skipstunnelen. Som også før nevnt er det 143 år siden tunnel gjennom Stad første gang ble lansert. Siden har det vært laget hele 19 utredninger.

Så snart en utredning har konkludert med at tunnel vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, bestiller politiske myndigheter en ny, med et helt annet resultat.

Tunnelen er etter hvert utredet for svært mange millioner. Det synes som om slike nytteanalyser er fleksible, og at fleksibiliteten øker proporsjonalt med avstanden fra Oslo.

Jeg begynte faktisk å tro at eventyrsamlingen av kreative treneringsutspill for ikke å bygge Stad skipstunnel var slutt, men nei! I uke 10 i år kom et innslag på Kveldsnytt om at Kystverket var i gang med å ta prøver av fjellet der Stad Skipstunnel skal komme. Min første reaksjon var vantro undring: Hørte jeg feil, eller hva slags påfunn var dette, og hva var hensikten? Hadde Kystverket overtatt vei-og tunnelbygging?

Jeg kontaktet Statens Vegvesen og spurte om de noensinne tidligere har tatt boreprøver av fjellet der det skulle bygges tunneler, og – ikke minst - hvorfor Kystverket skulle forestå prøveboringen? Svaret var like underlig som nyheten: Tunnelen gjennom Stad var så stor at det kunne være en fordel med prøveboring, og i dette tilfelle var det naturlig at Kystverket foretok den, da det her var tale om sjøtransport!

Dette er etter mitt syn rent tøvprat. Alle tunneler, undersjøiske som fjelltunneler, har blitt bygget uten noen prøveboring. Dokken på Sjøforsvarets marinebase, Håkonsvern, som tar inn fregatter, ble bygget uten prøveboring, i likhet med dokken på Olavsvern.

Tok deretter kontakt med Kystverket og spurte om de var begynt å konkurrere med Statens Vegvesen, og i så fall hvilken kompetanse de hadde for slike oppgaver. Prosjektleder Terje Andreassen opplyste at hensikten var å få bedre kunnskap til fjellkvaliteten og dermed større kontroll over kostnadsgrunnlaget. Geologer fra firmaet Multiconsult skulle foreta boringen.

Ja, finnes det noe i verden som et konsulentfirma ikke kan?

Men dette er da merkelig: Var det ikke behov for kunnskap om fjellkvaliteten ved noen andre tunneler som er bygget i Norge?

Hvorfor er det påkrevd med bedre svar på kostnadene med Stad Skipstunnel enn andre tunnelprosjekter?

Hvorfor er det viktigere med kvalitetssikring av Stad Skipstunnel enn for eksempel Stortingsgarasjen?

Og hvorfor er det større krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet når det gjelder Stad Skipstunnel enn til for eksempel Holmenkollbakken og Operaen?

Jeg vil gjerne tro at hensikten med prøveboringen er å få større kontroll med kostnadskalkylene, men hvis prøveboringen gir som resultat at tunnelen vil bli for dyr grunnet dårlig fjellkvalitet, anser jeg det som et nytt element i samlingen av mer eller mindre fantasifulle treneringer.