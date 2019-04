Meninger

Dette ilesernnlegget er skrevet av Sissel Holvik, Holvik/Florø.

Faste nattevakter på Kulatoppen

I avisartikkelen i Fjordenes Tidende 19. mars 2019 uttaler rådmann Knut Ove Leite blant annet: «Når en har faste nattevakter og folk som jobber kun natt, kan det føre til kulturer som gir uheldige utslag».

Jeg er hjelpepleier og har jobbet som det i 39 år, på medisinsk avdeling i Florø og senere Førde. Det er likevel første gang jeg har hørt at det er negativt med faste nattevakter. Jeg har gått både i rullerende turnus og jeg jobbet en periode som fast nattevakt. Jeg har heller aldri hørt at faste nattevakter har ført til kulturer med uheldig utslag. På en sjukeheim kjenner en jo også beboerne bedre siden de ligger der lenger. Min konklusjon: Det er ikke å følge opp å få bort de faste nattevaktene.

Når det gjelder «økonomi» så slår vel den inn når det gjelder å bestille ekstravakter til dem som måtte trenge det på natten.

Et annet utsagn fra rådmannen i Fjordenes Tidende 2. april 2019: «Kulatoppen leverer svært gode tjenester». Det er vel brukerne og de pårørende som bør uttale seg om dette. Her som ellers innen helse er det tillit som gjelder. I et omsorgsyrke er det viktig å ta vare på hele mennesket, også det psykiske. Respekt kan ikke snakkes for ofte om. Heller ikke samarbeid.

Angående den festen som var på Kulatoppen, den såkalte beboerfesten som er én gang i året. Festen var vel og bra, men det jeg reagerte på var plakaten som var hengt opp. Der sto det at det var en lukket fest bare for beboere. Hvis det var de pårørende som her ikke hørte med, så vil jeg si at de fleste har mer enn nok å styre med i en travel hverdag. En trenger med andre ord ikke lukke noe mer enn det allerede er gjort.

Jeg hørte på radioen om et annet sykehjem som hadde fest med tema mat. Der var alle velkomne, og også pårørende var intervjuet.