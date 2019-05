Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av en tilreisende eks-Årsheimer som kaller seg PeT.

«Takknemlig for flott feiring av nasjonaldagen»

Som en tilreisende eks-Årsheimer fikk jeg feire nasjonaldagen blant slekt og venner på Årsheim. Bygden er ikke så stor, folketallet minker, men de som bor der viser en sann glede og en stor dugnadsånd for å skape det hyggelig for oss alle som hadde møtt opp på grendahuset for å feire 17. mai.

På mange større steder har de musikk-korps som spiller i 17.mai-toget. Her var intet korps, men kreative sjeler hadde ordnet med et musikkanlegg påmontert et kjøretøy som kjørte i fronten av toget. Det fungerte veldig bra, stor stemning og mange hurra-rop. Toget endte opp på plassen ved grendahuset med avspilling av nasjonalsangen. En sterk og god opplevelse av hva vi kan og bør være glade for her i lille Norge.

Etter toget ble det servert middag i en pent pyntet festsal, en smakfull betasuppe som visstnok er en tradisjonell 17. mai-middag. Der etter var det leker og konkurranser for barna. De litt eldre «barna» kunne prøve seg på pilkast og skyting på blink med luftgevær. Det var også andre konkurranser som bl.a. tipping av antall erter i et glass, og spikring av 7” galvanisert spiker i en vrien stokk med mange kvister, på færrest mulige slag.

Ca. kl. 16 startet så selve festprogrammet med tale for dagen. Taleren tok et tilbakeblikk til grunnlovsutformingen i 1814 og videre fremover med betraktninger av dagens samfunn. En god og engasjerende tale til ettertanke.

Deretter opptrådte arrangørkomiteen med velkomstsang og div. innslag fra scenen. At det finnest så mange skuespillertalenter ute i bygdesamfunnet skulle man ikke tro. Men bare ta en tur til Årsheim på 17. mai så får man virkelig oppleve det. Den ene morsomme sketsjen avløste den andre og inn imellom var det flere andre kulturelle innslag. Det var også muligheter å få kjøpt seg kaker og kaffe, så folket koste seg samtidig som praten gikk mellom slekt og venner.

Dette vil jeg si var en av de bedre nasjonaldagsfeiringer som jeg har vært med på. Jeg vil rette en stor takk til bygdefolket og ikke minst arrangørkomiteen for en hyggelig og minnerik 17. mai. Et av mine store ønsker er at bygdesamfunnet må få leve og fungere på en slik måte, Det styrker samholdet og det styrker hver og en i det hverdagslige arbeidet.

På egne vegne, og sikkert mange med meg: Hjertelig takk!