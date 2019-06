Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård:

Bensin på bålet

I Fj.T. den 12.06.19 kan vi lese om nytt kommunevåpen at «folket skal få velge». Politiker Jakob Nødseth uttaler at «ber en folk om råd, så må en lytte, og viss ikkje så blir det endå meir bensin på bålet».

Med tanke på den behandling flertallet fikk sist det var avstemming om Kinn er han inne på noe. I overbevisning om sin overlegne intellekt overkjørte politikerne flertallet. Det ble kalt å vise ansvar. Dette mener jeg de skal fortsette med. Det kan vanskelig tenkes en mer bortkasta tid enn å gå til urnene når resultatet ikke skal ha betydning.

Utforming av kommunevåpen er neppe den bensin som tidligere deler av sammenslåingen har vært. Men det kunne vært interessant å få vite hva forslagene og den dypsindige symbolikken skal koste skattebetalerne. I stedet for å stemme vil jeg komme med et fjerde forslag, gratis: Behold det nåværende våpen i Vågsøy. De to ror burde være ypperlig symbolikk for Norge sin mest todelte kommune. Vil man ha mer symbolikk, kan man gjøre det ene rorarealet ca. dobbelt så stort som det andre. Det skulle gi en lettfattelig symbolikk for det som skjer når det oppstår uenighet om kursen.