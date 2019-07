Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet Vebjørn Leite Olsen fylkesleder i Unge Høgre Sogn og Fjordane.

Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det fungerer best

Her må vi høre på de som faktisk må ta konsekvensene av det valget her, nemlig elevene selv! Elevorganisasjonen, fylkesting for ungdom i Sogn og fjordane og fylkesting for ungdom i Hordaland er alle enige om at fritt skolevalg er den beste løsningen.

Iøpet av livet tar vi en rekke små og store valg. Hvem skal være vennene våre? Hvilke aktiviteter skal vi bruke fritiden vår på, eller hvor vi skal gå på skole? Hvert år søker flere tusen elever seg inn på den videregående skolen de ønsker å gå på. For mange kan det være et spesielt studietilbud de ønsker å søke seg til, eller kanskje bare det å komme seg inn i et nytt miljø. Det spiller ingen rolle hva begrunnelsen er, det viktigste er at eleven selv skal ha muligheten til å ta det valget. Det får de gjennom fritt skolevalg. AUF, SV og Sp tar ikke med at største problemet for linjer i fylket er at det er for få søkere til eksempel til danselinja på Firda VGS, ikke at det er for mange. Kanskje fleire fra Hordaland vil begynne på Firda VGS i vestlandsfylket.

I dag har åtte av 17 fylker fritt skolevalg. Der betyr at vi elever fritt kan søke på den skolen vi ønsker å gå på. Det er ikke bare en frihet vi som elever fortjener, men også en tillitserklæring om at vi selv vet best hvilken skole vi ønsker å søke oss til. Det er ingen tvil om at fritt skolevalg fungerer. Når ni av ti elever kan juble over å ha sikret førstevalget sitt er ikke det en tilfeldighet. Det viser at de elevene som jobber målrettet oppnår målene sine uavhengig av sosial bakgrunn. Rundt om i hele landet ser vi nå at Arbeiderpartiet og venstresiden sår tvil om fritt skolevalg. De fjernet det i Buskerud, Hordaland og en rekke andre Ap-styrte fylker. Nå ser vi også at de begynner å så tvil om fritt skolevalg i Oslo. Fritt skolevalg er ikke perfekt, men dette koker ned til et grunnleggende spørsmål: Hvem er det som skal bestemme hvilken skole du skal gå på? Er det politikerne på venstresiden og postnummeret ditt som skal avgjøre, eller skal det være ditt valg?

Elevorganisasjonen er for fritt skolevalg. Elevene er for fritt skolevalg. Er det nettopp noen som vet best hvilket studietilbud som motiverer dem så er det elevene selv. Når vi vet at en av tre elever ikke fullfører videregående er derfor avgjørende å legge opp til et studieløp som motiverer. Da nytter det ikke å tre en A4-løsning over hodet på norske elever selv om det er enklere for skrivebordspolitikerne i Arbeiderpartiet, SV, Sp. Fritt skolevalg handler om å sette mennesker foran systemet. Gi hver enkelt elev den friheten og tilliten de fortjener for å følge sine drømmer og ambisjoner. Vi i Unge Høyre kommer hvert fall ikke gi oss før alle fylker i hele landet fra Agder i sør til Finnmark i nord har fritt skolevalg. Den friheten skylder vi alle elever der ute.