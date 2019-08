Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, 3.kandidat Kinn Sp:

Litt om det å bite seg selv i halen. Svar til Jacob Nødseth.

Mye rart en skal lese nå om sommeren. Agurknytt kan være morsomt nok det, men hører nok neppe hjemme i valgkampen. Ifølge Jacob Nødseth (V) skal det visstnok være en bjørnetjeneste å la valgkampen bli til en ja eller nei til Kinn-valgkamp. Det er ikke en ja-nei-valgkamp, men denne saken er en av de viktigste sakene nå. Venstre vil ha debatten inn på rett spor. Rett spor er selvfølgelig å ikke snakke mer om Kinn, siden det vil skade troverdigheten til både Venstre, Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet. I min verden defineres ikke rett vei av politikerne men av velgerne.

Når Nødseth først er i gang med å bruke ordet bjørnetjeneste, så må jeg bare si at den største bjørnetjenesten en kan gjøre Kinn er å tømme pengekassen før sammenslåing, for så å få regningen senere når vi har enda større gjeld og enda mindre penger.

Det skrives videre at «En kan ikke spørre folket om råd, og så gi blaffen i det etterpå». Dette er omtrent ordrett det samme som jeg sa i et intervju på NRK i fjor vår. Du bør forøvrig ta den diskusjonen med Venstres 2. kandidat Edvard Iversen, som fra talerstolen sa at om det så ble 99 prosent mot Kinn betydde det ingen ting for han. Spriker litt innad med dere her.

At regjeringen ville bruke tvang i sammenslåingen er en påstand som brukes mye av sammenslåingskammeratene Ap, H og V. Regner med dere gjentar dette om og om igjen i håp om at folk en dag skal tro at det er sant. Så vidt meg bekjent finnes det ikke et eneste dokument som bekrefter dette. At Høyre sentralt, og kommunalminister Sanner faktisk var imot Kinn gjør bare tvilen rundt dette sterkere. Legg gjerne frem noen dokumenter som viser dette eller slutt å gjenta det.

«Enkelte var så lure at de lurte seg selv, slik ble Kinn til» skriver du. Dette virker som en kommentar rettet mot det flertallet som presset gjennom Kinn. Inkludert dine partifeller fra Venstre.

Praten med Selje om sammenslåing strandet vel mest fordi rådmann Leite blandet seg inn politisk og kom med en lavmåls karakteristikk om Selje. At reversering er mulig er ikke bare en vakker drøm de aller fleste i Vågsøy drømmer hver natt. Det er også en reell mulighet. Etter at dagens regjering snart har rasert økonomien til folk flest og sentralisert bort alle tjenestene som er mulig å fjerne kommer det nok et regjeringsskifte. Det er bare to år igjen med intens sentralisering og innstramminger på ytelser til dem som trenger dem mest. Ved et regjeringsskifte vil et sterkt Sp, som allerede har åpnet for reversering, fort kunne skape flertall i en ny regjering som støtter reversering. Det skal ikke mer til.

Du kan være helt trygg på at Sp vil gjøre alt for å ta vare på alle innbyggerne i Kinn. Vi vil jobbe for at folk skal ha skoler, barnehager og helsetilbud der de bor. Det er den økonomiske politikken til Ap, H og V som er den største trusselen i så måte. Økonomisk styring er ikke bare noe kjedelig man drev med i gamle dager. Det handler bare om å kikke ned i lommeboken og se hva man har råd til før man investerer stort. Det er denne styringen som holder kommuneøkonomien flytende. Ola Teigen sa i en kommentar på Facebook at han ikke var så opptatt av økonomi, som av visjoner. Jeg sier ikke mer om den kommentaren. Den står seg selv. Det snakkes om at Vågsøy aldri kan klare seg alene. Hvorfor det? Vågsøy har riktignok ikke noen reserver på fond, men har likevel, frem til i dag, klart å betale regningene sine. Flora har derimot et underskudd i fondene sine på ca. 30 millioner kroner. (tallet kan være noe høyere eller lavere). Det virker som Flora er i hardere vær. Der en ikke har fordelen av å være en liten, men lettdreven kommune.

Realisering av gevinsten av sammenslåingen nevner du. Hvilke gevinster tenker du på da? Er det økt eiendomsskatt? Nedlegging av skoler? Så vidt jeg vet har ikke Heggheim, ett år etter at han ble bedt om det, klart å legge frem planen for gevinstrealisering i Kinn. Det kan ikke være innsparinger som følge av stordrift du mener, for der har det ikke kommet til enighet om slike. De tidligere interkommunale samarbeidene viste seg å være så gode at en valgte å videreføre dem. At folketallet i Vågsøy fikk seg en stygg knekk må vel Ap få den fulle «æren» for. Å gi fra seg Bryggja mens de snakket om folkevekst lar seg ikke forklare for noen. Det skal jammen mange bolysttiltak til før en har klart å hente inn 550 innbyggere, og da står en bare med det tallet en hadde før en begynte å herje.

Rett mannskap til å styre Kinn-skuta er de som setter velgerne fremst. De som ikke bare vil tømme pengekassen på dyre signalbygg, men sørge for å innfri de tjenestene har krav på, og bør kunne forvente at kommunen tilbyr. Ap, H og V har i denne perioden vist oss at demokrati ikke er så nøye, at økonomisk styring er kjedelig og at identiteten til folket en representerer ikke betyr så mye, når bare valget er over.

Det er ikke slik at vi politikere kan bestemme hva som er rett vei, hva som er positivt eller negativt, eller hvilke saker som skal bety noe i valgkampen. De som bestemmer det er igjen disse «brysomme» velgerne som til stadighet driver og har egne meninger. Det kan kanskje være på tide å innse det.

Vi i Sp er i alle fall helt tydelige på at vi er her for folket. Vi vil lytte til våre innbyggere og gjøre alt vi kan for å gjøre hverdagen deres best mulig!

Stem på oss i Senterpartiet. Ap, H og V har prøvd seg nå. Vi ser hvordan det gikk.