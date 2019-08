Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vebjørn Leite Olsen, ungdomskandidat i Kinn Høgre og fylkesleiar i Unge Høgre:

Vebjørn vil bu i Kinn i framtida

Eg får høyre at nokre skriv «basert på framtidshåp, i staden for å sjå på faktiske realitetar om Kinn». Ærlig talt, det eg meiner er dei faktiske realitetane er befolkningsnedgangen, at det nesten ikkje finst folk under 70 år på kysten i Sogn og Fjordane no. Det er eit større problem på lang sikt, enn at Kinn prosjektet koser pengar i starten.

Dei som «grev seg ned» og ikkje tek innover seg utfordringane er den største trusselen mot Distrikts-Noreg. Vågsøy er for liten aleine, og mister Bryggja. Flora er for liten, om ein har ambisjonar om å vere eit regionalt tyngdepunkt – og ikkje berre ei mellomstor kommune aleine. Eg meiner at Kinn i Vestlandsregion vil ha ei større stemme, og då vil ein få lettare vedtatt ting på Stortinget osv. Saman kan dei to kommunane utvikle tyngde og storleik – til å ha/utvikle fagmiljø når det gjeld tenesteyting m.m.

Mitt utgangspunkt er at kystkommunane i fylket har hatt ein befolkningsreduksjon på om lag 15 prosent frå 1980 og fram til i dag (Flora er einaste unntaket med ein liten vekst). Snittalderen og kvinneunderskotet har auka i same periode.

Delen eldre vil fortsette å auke, og om denne utviklinga fortset vil det vere få år til kommunane ikkje klarer å finansiere dei mest basale førstelinetenestene.

Kravet til auka kunnskapsnivå på ei rekke fagområde i kommunane gjer situasjonen meir kritisk. Løysinga ligg i å evne å skape ein kommune på kysten som er stor nok til å klare å bryte nemnde trend (ideelt skulle kystkommunane frå Hyllestad til Selje utgjort ein kommune med trykk på bygging av kystveg).

Sidan Sunnfjord-alternativet ikkje lukkast må vi fokusere på dei alternativa som framleis kan vere moglege. Kinn er truleg for liten og «upraktisk», men vi må jobbe med det vi har og håpe at fleire etter kvart ser at vekst og utvikling ikkje kjem av seg sjølv, men krev framtidsretta strategiske val av oppegåande politikarar.

– At ungdom i Vågsøy vil ha godt av eit samarbeid med ungdom i Flora. Og omvendt også. Kanskje kan det bli endå større engasjement blant unge?

– Kinn skal satse sterkt på å bli ein kommune med mange lærlingplassar. Det er kjempeviktig. Både lærlingplassar der kommunen er arbeidsgjevar, men òg motivere til at endå fleire private bedrifter blir lærebedrifter.

Identitet vil komme. Vi har identitet til den plassen vi bur på, men også kommunen. Og for dei som veks opp no, og er barn, vil Kinn kommune vere deira identitet. Og det er jo framover og eit langt perspektiv ein må sjå ting i.

Eg har stilt meg spørsmål om Kinn er det rette og er det effektivt. Konklusjon er at ser positivt på Kinn på langt sikt, men nokre utfordringar vil det vere med at det er store avstandar i Kinn, og at dei små plassane ikkje kjem fram med sine behov osv. Det er også ein utfordring at kommuneadministrasjonen blir delt.

Kysten har aldri hatt noko fordel av at fylkeskommunen ligg på Leikanger, kanskje kysten vil bli sterkare med Vestlandsregion og ein sterk kystby?