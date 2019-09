Meninger

Guro Brekke er frustrert over tilstanden til busskuret på Terminalen i Måløy.

– Nokon må ta tak i dette

– Det gjeld dei eldre og dei som skal ta sjukehusbussen spesielt. Eldre folk blir ståande lenge av gongen og vente i dette såkalla busskuret, som ikkje er tett og der vatnet renn inn. Der er eit slags overbygg der, men når det blåser, blir ein kliss våt uansett. Benken som er der er også veldig liten, og det er ikkje alltid plass til alle under tak. Eg såg eit ektepar på over 80 som sat der og blei søkkande blaute før dei skulle inn på bussen. Det er altfor dårlege forhold. Og dei må ofte vente lenge, for eg forstår det slik at taxisentralen er ganske opptatt om morgonen med å køyre skuleelevar, sånn at det blir vanskeleg å levere dei eldre i passe tid for bussen.

Ho er ikkje sikker på om dette er kommunen sitt ansvar, men nokon må ta affære, meiner ho.

– Det er mange skuleungdommar som må ta til takke med dette også, men eg er spesielt uroa for dei eldre. Det er ikkje heilt verdig dette. Nokon må gripe tak i det, og finne på eit aller anna som er betre enn det tilbodet som er no. Eg veit det finst busskur som beskyttar meir for vêr og vind. Eg håpar dette blir gjort noko med. Eg synest ikkje det er riktig at eldre folk skal sitte der i lang tid av gangen, og bli våte og kalde medan dei ventar på bussen.