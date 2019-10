«Eiendomsskatt på verneverdige eller fredede bygninger bør få en plass i debatten»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Inger Mette Elisabeth Sefland, advokat MNA.

Eiendomsskatt på verneverdige eller fredede bygninger

Debatten om eiendomskatt i 2018 resulterte i et øvre tak på 7 promille, og nå foreslår regjeringen 4 promille. Dette er gledelig, men etter det jeg ser har ikke eiendommer med verneverdige eller fredede bygninger fått noen plass i debatten så langt.

Her er eierne prisgitt kommunens håndtering av oppfordringen fra Riksantikvaren, og Riksantikvarens brev til kommunene av 16.02.2016 innledes slik: Riksantikvaren sendte 25. november 2010 ut et brev til alle landets kommuner med anbefaling om å frita eiere av viktige kulturminner for eiendomsskatt.

Vi finner det gledelig at det stadig oftere blir gitt slike fritak. Da kommunenes praksis er ulik, finner vi det likevel riktig å tilskrive kommunenes øverste leder på ny, for å minne om lovhjemmelen som gjør det mulig å frita eiere av fredete og vernede bygninger for denne skatten.

Og brevet avsluttes slik:

De historiske eiendommene kan i mange tilfeller gjøre kommunen til et attraktivt reisemål, og dermed også bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å benytte den muligheten lovgivningen gir til å frita historisk verdifulle eiendommer for eiendomsskatt.

Min hjemkommune, Venstrekommunen Eid kommune i Sogn og Fjordane, dvs det som nå blir Stad kommune, har ikke fulgt oppfordringen fra Riksantikvaren.

De har heller ikke gått ut med generell informasjon til lokalmiljøet om Riksantikvarens brev og føringer.

Eid er en av de få stedene i Sogn og Fjordane som er i riksantikvarens NB-register. NB-registeret er Riksantikvarens register over « historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med forvaltning og utvikling. Det skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på… «. Årsaken til at Eid har kommet inn der er gravhaugene, eksiserplassen og Eidsgata.

I Eidsgata er det mange bygninger, og mange eiere med et stort ansvar. Eid kommune markedsfører seg som en kulturkommune, primært begrenset til musikk og opera, - men nå også med Sagastad og vikingskipet Myklebustskipet.

Jeg finner det lite tillitssvekkende at en kommune med et slikt ansvar ikke går ut med informasjon. Men min hjemkommune er ikke den eneste kommunen som unnlater å ta med seg føringene fra Riksantikvaren.

Som man ser av brevet av 16.02.2016 er det nettopp dette som gjør at Riksantikvaren finner grunn til å tilskrive samtlige kommuner og minne om føringene.

Her bør man notere seg at Riksantikvaren bruker benevnelsen « historisk verdifulle eiendommer» som et alternativ og det neste alternativet er «historiske eiendommer».. « og dermed også bidra til lokal verdiskaping».

Rundt omkring er det mange eiendommer som kan komme inn under disse alternativene.

Når oppfordringer fra Riksantikvaren neglisjeres, er spørsmålet om man må vurdere et annet spor for å oppnå resultater.

Min oppfordring til statsråd Trine Skei Grande som er kulturminister er å vurdere om en bør lovfeste en begrenset adgang til å ilegge eiendomskatt på slike eiendommer som gjerne også har fredede og eller verneverdige bygninger, eksempelvis med et øvre tak som er 50 prosent lavere det generelle eiendomsskattnivået i kommunen. Om ikke kulturministeren ser denne problemstillingen, håper jeg finansministeren ser problemstillingen.