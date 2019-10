Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jacob Nødseth, Venstres gruppeleder i Kinn kommunestyre.

Kinn kan ikke la Måløyraidsenteret gå konkurs

Saken om Kinn kommune skal redde Måløyraidsenteret eller ikke, engasjerer mange. En innbygger i Måløy sa det slik til meg: «Jeg overlevde Måløyraidet. Nå håper jeg at Måløyraidsenteret overlever Senterpartiet og Arbeiderpartiet.»

I Florø og Måløy, og ikke minst i nye Kinn kommune, snakkes det til stadighet i festtaler om viktigheten av byutvikling, at vi vil ha flere turister, at vi har en stolt historie og at vi trenger flere kulturelle arenaer. Og så det evige mantraet om at staten, enten den ledes av Høyre, Ap eller Sp, ikke satser nok på oss.

Måløyraidsenteret er et flott senter som gir mennesker en grunn til å komme til Måløy. Det forteller en historie som er viktig å ta vare på, og som har verdi langt utenfor kommunegrensene. Dersom stiftelsen går konkurs er det opplyst at vi må påregne at det privat eide innholdet som utstilles i senteret vil spres, og at det statlige tilskuddet vil bortfalle. Vi står da i realiteten igjen uten et Måløyraidsenter, men med atter et tomt skall i Måløy by uten innhold. Har vi ikke nok av slike bygninger i våre to byer?

Venstre og jeg støttet i formannskapet et forslag fra Høyre om at Måløyraidsenteret går i dialog med sine kreditorer og kommer til kommunestyret i Kinn med et forslag om hvordan et kommunalt bidrag kan løse den økonomiske krisen. Venstre er innstilt på at kommunestyret må finne midler til å redde senteret, og ser det som veldig positivt at driften ellers i selskapet ser ut til å gå i balanse. Det er ingen ideell situasjon kommunen er satt i, og vi stiller store spørsmål ved økonomihåndteringen i stiftelsen. Likevel er det i slike saker vi som folkevalgte må se realiteten i øynene, tone ned prinsipper og kjepphester og spørre oss selv: «Hva vil vi med Måløy?». Venstre vil gjøre vårt for at festtalene om byutvikling, turisme, historie og kultur blir mer enn bare tomme ord.