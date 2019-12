«Farvel Bryggja – farvel 16 millioner»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Helge Hjelle.



Enda en skoledebatt er på gang, denne gang i nye Vågsøy/Kinn.

Spørsmålet nå er: skal Skram skole være med og få midler til renovering i neste fireårsperiode eller ikke?

Med den politiske debatten som var i Samfunnshallen før siste kommunestyrevalg friskt i minne, så mener jeg at samtlige partier i sin sluttappell garanterte at Skram skole har førsteprioritet.

Det gjenstår nå å se hva som skjer, men jeg antar at politikerne står ved det de har sagt.

Det er kun et par år siden vi hadde en opprivende skoledebatt om nedlegging av Bryggja skule og Holvik skule.

Dersom jeg ikke husker feil, så var det her presentert et opplegg fra administrasjonen ved tidligere rådmann Leite. Ved å legge ned disse to skolene og flytte elevene fra Holvik skule til Skram skole og elevene fra Bryggja skule til Skavøypoll skule, så skulle en spare cirka 8 millioner kroner i året!

Begge disse bygdene har nå vært uten skole i et helt skoleår siden de ble nedlagt.

Det er derfor betimelig å stille spørsmålet til ordfører/rådmann i Vågsøy kommune: hvor mye har man i realiteten spart på denne handlingen som skapte så mye følelser og strid?

Personlig tror jeg ikke at man har spart en eneste krone på dette, men det er opp til økonomiavdelingen i Vågsøy kommune å motbevise min påstand, men jeg er redd for at man lar være å svare på dette.

Selv om bryggjaværingene og dem som sto i bresjen for å skille Bryggja ut fra Vågsøy kommune, og nå Kinn, ikke ville innrømme det, så var det helt innlysende at nedlegging av Bryggja skule var «prikken over i-en», eller sagt på en annen måte, bakgrunnen som førte til at Bryggja går ut av Vågsøy/Kinn fra nyttår.

Bryggjaværingenes kamp for å beholde skolen førte ikke fram, noe man ser de økonomiske konsekvensene av i dag.

Av Fjordenes Tidende den 12.11.2019 går det fram at rådmann i Kinn har regnet ut at det årlige netto tapet ved at Bryggja trakk seg ut er på 16 millioner, og i beste fall på «kun» 12 millioner dersom rådmannens/administrasjonens regnestykke på å spare cirka fire millioner (åtte millioner delt på to (Bryggja/Holvik) er riktig, men det gjenstår å dokumentere.

Når så bryggjaværingene begynte å «rasle med sablene» og ville ut av kommunen og inn i Stad, ja da burde det «ringt en bjelle» hos noen og enhver, og spesielt i kommunens økonomiavdeling, om de økonomiske konsekvenser dette kunne få.

Like naturlig som man beregnet og la fram hva man kunne spare ved en nedleggelse av skolen på Bryggja, like naturlig ville det være å legge fram en økonomisk konsekvensutredning på at Bryggja ville gå ut av kommunen, da utmeldelsesprosessen starta.

Man vil tro at en har rimelig god kontroll på hvilke tilskuddsordninger som gjelder, eller hadde man ikke det?

Når så mange mennesker forsvinner fra en kommune er det nokså innlysende at dette vil få økonomiske konsekvenser.

Burde ikke disse tallene vært kommet fram før det har gått halvannet til to år? Slike tall burde, etter min vurdering, vært grunnlag for ny behandling av saka om nedlegging av Bryggja skule.

Hadde disse tallene vært lagt på bordet i en egen sak, vil jeg tro at våre politikere hadde «svelget noen kameler» og latt Bryggja beholde skolen.

Det er jo helt innlysende at bakgrunnen for å legge ned Bryggja skule var å spare penger, mens man i realiteten taper, alternativt 16 millioner kroner hvert år.

Bryggja burde fått beholdt skolen og Vågsøy/Kinn burde beholdt Bryggja. For en tabbe!

Hvorfor gikk det halvannet år før noen klarte å regne ut de økonomiske konsekvensene av dette? Her har noen virkelig sovet i timen.

I den senere tid har enkelt politikere og andre brukt sterke uttrykk som «vanstyrt».

Jeg lurer virkelig på hvordan de samme personene vil betegne denne situasjonen.