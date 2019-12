«Her gikk titalls millioner rett opp i røk»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Torsdag hadde jeg gleden av å være tilstede i formannskapsmøte til Bremanger kommune. Grunnen for mitt oppmøte var å høre hva politikerne endte opp med vedrærende å omgjøre det vakre turterrenget Steinfjellet til et gedigent industrianleggsområde med vindturbiner.

Heldigvis stemte både Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og SV mot denne vandalismen av norsk natur. Det som imidlertid var interessant var spørsmålet som kom lederen fra Senterpartiet Magne Kjerpeset. Han spurte utbygger representanten fra Vestavind Kraft AS Stig Svalheim om man ikke kunne vurdere å ta steinmasser fra Oldeidstunnellen og bruke denne steinmassen som fyllmasse til veiene frem til vindturbinene?

Heldigvis var Stig Svalheim, klart i sitt svar til Sp. Han sa at dette ikke hadde vært vurdert. I tillegg sa han at en slik omgjøring av masseuttak ville ta tid, og det ville også få økonomisk konsekvenser.

For å belyse litt hvilke tall og dimensjoner vi her snakker om, så skal utbygger ha masseuttak på ca. 270.000 m3 stein på Steinfjellet! En utvidelse av den 149m lange Oldeidstunellen vil gi "lusne" ca. 2.500 m3! Alle og enhver skjønner at det er et "musepiss i havet". I tillegg er det ikke bare å hente ut kun steinmassen i tunnelen, og så la den den så ligge brakk i åresvis. Nei, den må selvfølgelig gjøres komplett ferdig med asfalt og det hele. Denne utbedringen kommer på ca. kr 20. mill.

Det som imidlertid er det triste i denne saken er at Bremanger kommune hadde en gyllen sjanse til å påvirke en slik utvidelse av tunnelen da de forhandlet om kompensasjon for at utbygger endret tilførselsvei for turbinene fra Smørhamn til Oldeide.

Her har kommunen med rådmannen i spissen allerede akseptert et skambud på kr 32 mill. Denne kompensasjonen skal dekke kostnadene for å slippe å bygge stor dypvannskai, stort lagerområde i Smørhamn + opprustning av 20 km vei og utvidelse av Oldeidstunnelen for lusne 32 millioner! Prikken over i-en er at avtalen ikke engang er indeksregulert, så pengene/summen reduseres/fordamper for hver eneste dag som går!

På formannskapsmøtet var det ikke snakk om stort annet enn at man måtte spare penger, og atter spare penger. Mitt spørsmål er; når man kommer til en så gyllen sjanse som dette var, hadde det da ikke vært fornuftig å presse motparten Vestavind Kraft AS, som kommer til å bli stinn av penger på denne utbyggingen, til å betale mest mulig for sine enorme ødeleggelser?

Dette toget er gått, men kom ikke i ettertid og klag over at man har dårlig råd i Bremanger kommune. Som mangeårig entreprenør lærte jeg fort at det er like, ja faktisk viktigere å lære seg å tjene penger som å bruke dem. Jeg vil hevde at her gikk titalls millioner rett opp i røk!