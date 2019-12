Meninger

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 13. desember.

Alt før nye Kinn kommune er formelt etablert ved årsskiftet, har avstandar, utfordrande kommunikasjonar og stormkast skapt problem for dei som skal styre. Onsdag toppa det seg igjen då det nye kommunestyret i Kinn skulle vedta sitt første budsjett i tillegg til å behandle ei rekke andre saker. Dei som planla møtet meinte det kunne gjennomførast på seks timar. Men nei. Møtet drog ut. Mange saker som skulle behandlast og mange som ville markere seg.

Då siste båt skulle gå litt før klokka 20.00 var politikarane framleis ikkje ferdige. Det enda med at etter over 12 timar i same møtet, så måtte trøytte og slitne politikarar frå Vågsøy sette seg på ein buss for å komme seg heim før midnatt. Dette er sjølvsagt ikkje bra. Lange møte som varer over eit halvt døgn er ei stor påkjenning, og resultatet er sjølvsagt at trøytte og slitne politikarar ikkje er så klartenkande og kreative som opplagde og utkvilte politikarar.

Dette er utfordrande for demokratiet, både for politikarane og behandlinga av politiske saker, men også for innbyggarane som vil følgje med på kva som skjer og kva som blir bestemt. Avstandar og dårlege kommunikasjonar er eit stort problem. No ser vi konsekvensane i praksis. Fleire møte og politiske debattar har allereie vorte stansa fordi nokon må nå ein båt. Alternativet er bil som tek mange timar og som er utfordrande med storm, stengde bruer, innstilte ferjer. Det er ikkje lett å løyse dette. Det forstår vi godt. Men skal politikarane gjere jobben sin og innbyggarane stole på at arbeidsforholda er gode, så må ein unngå det som skjedde onsdag. Skal dette bli ein god kommune så må ein lage rammer som sikrar at dei som skal styre får gode arbeidsforhold uavhengig av avstandar, vêr og båtruter.