Dette leserinnlegget er skrevet av Harald Bredahl, cand. scient, marinbiolog og råstoffsjef DuPont Nutrition Norge AS:

Tarehøsting og fiskeri kan eksistere godt side ved side

Forskere fra Havforskningsinstituttet konkluderer i to nylige studier at taretråling i liten grad påvirker fisken i høsteområdene. Etter snart 70 års erfaring med taretråling og fiskeri side ved side, er vi glad for at funnene bekrefter tidligere studier på dette området.

Det hersker mange myter om tarehøsting, og det er noen som tilsynelatende ønsker å holde liv i disse. Myter kan gjerne eksistere i eventyr, men ikke i forvaltningen av en av Norges største naturressurser. Det er derfor på tide å løfte fram litt fakta om tarehøsting.

Nei, taretråling ødelegger ikke havbunnen: Høsteredskapen ledes langsomt over havbunnen og har buede meier som glir varsom over ujevne partier. Høsteredskapen har ståltinder og er tre meter bred, og ser ut som en stor bærplukker. Tarestilken fester seg mellom tindene og hele stortareplanten tas opp, med blad, stilk og hapter. Det er kun de voksne tareplantene som plukkes, de små tarerekruttene får stå i ferd, og vil vokse svært raskt når de får tilgang til lys.

Nei, taretråling fører ikke til oppsamling av tare på strender. Denne påstanden møter vi ofte langs kysten. I virkeligheten har vi svært lite svinn når vi høster. Derimot så vil stortare rives opp av uvær, og i tillegg så feller hver plante et blad senvinter/tidlig vår. Dette er en del av den naturlige syklusen til stortare og forskerne har beregnet at 6–7 millioner tonn rives opp hvert år. Vi høster til sammenligning i underkant av 0,15 millioner tonn.

Nei, det er ikke funnet en sammenheng mellom høsting av stortare og økt erosjon. Studier gjort av Geologisk institutt og SINTEF tyder på at tarens bølgedempende virkning er minimal, og at høsting av tare ikke påvirker bølgeklimaet. Tare kan ha en effekt på små bølger ved lavvann, men høsting av tare har ingen effekt på store bølger som påvirker havner og konstruksjoner. Økt havnivå og mer uvær er de virkelige trusselen for strender og infrastruktur.

Makroalger (tang og tare) er av landets ledende forskere spådd å bli en av Norges største nye kystnæringer. Allerede i dag bidrar våre produkter, produsert fra stortare, til blant annet livreddende medisiner og ny revolusjonerende behandling av alvorlige sykdommer.

Både fiskerinæringen og tarenæringen må høste av Norges store naturressurser på en bærekraftig og ansvarlig måte. Næringene har eksistert side ved side i snart 70 år og vi er begge avhengig av en kunnskapsbasert, nasjonal forvaltning av ressursene. Det er derfor bra når Havforskningsinstituttet går grundig til verks for å erstatte myter med fakta.