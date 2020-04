- Eg er ikkje spesielt vis, men vil likevel prøve meg med nokre visdomsord

Meninger

Dette lesarinlegget er skrive av Øystein Sandøy.

Underteikna skal på ingen måte – eg gjentar; ingen – prøve å framstå som spesielt vis, klok, intelligent eller vettug. I nauda kan eg kanskje påberope meg ein tøddel sunt vett, pluss at eg på ein god dag med vinden i ryggen og unnabakke kan hoste opp eitt og anna gullkorn. Den blinde høna…..

I desse dagar, med eit samfunn i ei tilnærma unntakstilstand, og med restriksjonar som for dei fleste av oss er ganske uvande, så kan den mellomfolkelege kontakten og kommunikasjonen bli noko amputert. Vi møter sjeldnare folk ansikt til ansikt, og prøver å halde tilrådd avstand når vi gjer det. Vi blir sitjande meir innomhus enn vi gjer til vanleg, og prøver å avgrense dei ymse ærend til det heilt naudsynte. Alt dette i tråd med styresmaktene sine tilrådingar.

Men i dag har vi noko som generasjonane før oss ikkje hadde: Det som kallast «sosiale medium»! Det vil seie Facebook, Snapchat, Instagram etc. Plattformer som svært ofte – og av og til fullt fortent – blir utskjelt som kanalar for alskens nettroll, usaklege kommentarar og rein hets. Folkeskikken blir parkert, og våre lavare instinkt kjem til overflata. Ting vi aldri ville finne på å seie blir klapra ned i sinne, og offentleggjort for full musikk.

Nei, det er ikkje vanskeleg å setje negative merkelappar på sosiale medium. Men det bør heller ikkje vere vanskeleg å finne positive. Spesielt ikkje no! I ei tid med avgrensa dagleg kontakt kan vi kommunisere i vilden sky, både offentleg, og privat oss i mellom. Vi kan velje mellom alskens kanalar i ein grad, og på måtar som for ikkje så mange åra sidan var rein utopi.

Eg meiner å registrere atskilleg større aktivitet på Facebook og Messenger enn før korona-krisa. Varsla på Snapchat klikkar i veg som aldri før. Vi tekstar på mobilane våre som galne. Dei mest banale nyheiter går ut til familie og gode vener. Eitt og anna surt oppstøyt verserer saktens på Facebook, men det synest for meg som at det store fleirtalet har akseptert at det må restriksjonar og tøffe åtgjerder til. Eg synes tonen er langt meir forsonleg i dei ymse innlegga enn vanleg, og gode initiativ florerer. Dele bøker, dele gode inntrykk, dele naturopplevingar etc.

Underteikna skal ikkje framstå som ein helgen a’la Frans av Assisi på sosiale medium. Eg har saktens slengt av garde ting eg i ettertid har både angra på, og sletta. Men i desse dagar prisar eg dei ofte utskjelte sosiale medium i høge tonar. Vi held kontakt med våre kjære, og ikkje minst: Vi får kontakt att med personar vi ikkje har sett og høyrt noko til på årevis, og får fornya gode bekjent – og vennskap.

Så la oss bruke desse kanalane for alt det måtte vere verdt, på positive måtar. Slik kan korona-krisa faktisk føre noko godt med seg, tross alt.

Det får bli eit visdomsord, frå ein i høgste grad amatør-vismann.