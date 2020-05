«Har vi ei klimakrise?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Magne Dvergsdal.

Sist natt har det kome 20 cm snø her i Dvergsdalen, 200 meter over havet, og det er snart berre ein månad att til sola snur. Dette stemmer svært dårleg med dei prognosane som klimaforskarar har kome med gjennom 25 år. Det har vore hevda at vi ville få ei klimakrise med svært høge temperaturar dersom vi ikkje fekk ned utslepp av CO2.

Vi skulle heller ikkje få særleg mykje snø, men denne vinteren har vi fått meir snø enn på 60 år. Har eigentleg desse forskarane på Cicero og Vestlandsforskning noko peiling på kva dei driv med? All klimaforskning legg til grunn at det er CO2 som styrer klima. Men stemmer det? Vi finn aldri at det var CO2 som auka før temperaturen gjekk opp.

Temperaturen gjekk alltid opp i meir enn 800 år før konsentrasjonen av CO2 tok til å stige. Men Al Gore synte dei to kurvene for CO2 og temperatur over ein annan. Han la dei ikkje opp på ein annan, men sa: – Sjå kor like dei er! For det fekk han Nobels Fredspris. Hadde han lagt kurva for CO2 opp på kurva for temperatur, så hadde han ikkje fått Fredsprisen, for då hadde alle kunne sjå at temperaturen gjekk opp i fleire hundre år før konsentrasjonen av CO2 tok til å stige. Det var starten på svindelen med klimaforskning!

Cicero og Vestlandsforskning har utarbeidd planer for klimatilpassning for kommunane. Her finn vi ingen tilpassning til eit kaldare klima. Nei, dei legg til grunn at det er CO2 som styrer temperaturen på Jorda. Noko som aldri har skjedd. Det har vore istid med 15 gonger så mykje CO2 i atmosfæren som i dag. CO2 er ein svak klimagass og mesteparten av klimapåverknaden kjem i dei første 100 ppm. Ja, omlag 2/3 av heile klimaeffekten er oppbrukt på dei første 20 ppm! Kurva for CO2 sin klimaeffekt fylgjer såleis ei logaritmisk kurve. I dag er 99,8% av heile klimimaeffekten til CO2 oppbrukt. Å bruke milliardar på klimatiltak som går ut på å få ned utslepp av CO2, er då rein galskap. Om konsentrasjonen av CO2 går opp, så er det berre positivt for det gjev større avlingar og meir mat til millionar av menneske som svelt.

Når dei fleste partia på Stortinget har som fremste mål å få ned utslepp av CO2, så er det tragisk at desse stortingsrepresentantane manglar totalt kunnskap om klima. Det er også total mangel på kunnskap både i NRK og i avisene i landet. Kanskje må vi få ei klimakrise med nedgang i temperaturen før dei vaknar?