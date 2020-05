«Jeg nekter å tro at det er sant!»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

La meg innledningsvis fortelle litt om min bakgrunn for at jeg tar til pennen enda en gang og skriver om det planlagte nye rådhuset i Florø. I nesten tretti år har jeg drevet som byggmester/entreprenør i Florø, utallige hus, forretningsbygg, tilbygg og restaureringsarbeider fikk jeg gleden av å gjennomføre der. La meg presisere at jeg var svært skole veik, og har overhode ingen utdannelse innen arkitektur eller det å tegne, men det man liker blir man ofte god på. Når jeg ser tilbake på livet, så ser jeg at tegningene har på mange måter reddet meg. Gjennom tidene har jeg tegnet tilnærmet alle prosjekter jeg har bygd fra egen hand/penn. Ikke bare det jeg fikk mang en gang tillit til å tegne for andre byggmestere og private.

For nitten år siden gikk jeg lut lei av å kjempe/sloss mot byråkratene i Florø. Det gikk rett og slett på helsa løs. Jeg tok til vett og forlot min kjære barndoms by. Skiftet totalt livsstil og solgte tilnærmet alt jordisk gods og gull og reiste ut i verden for å hjelpe de som intet har. I ettertid har jeg operert i syv forskjellige u-land, gjennom vår private organisasjon BuildAid, har vi bygd 15 skoler, 3 barnehjem + en rekke med hus og andre bygninger. Til sammen har det inntil dags dato blitt nesten 7.000 m2. Det å komme til så mange kulturer og ikke minst språk og starte bygging av ofte store prosjekter er ikke alltid enkelt. Det som imidlertid i alle år har reddet meg er nettopp, mine tegninger! Tegninger er nemlig et internasjonalt «språk» som alle forstår, ja selv analfabeter skjønner dette «språket»!

Prinsippet for en hustegning er nøyaktig den samme enten man er i Florø, Vietnam, Kongo eller Haiti. Man starter alltid et bygg/prosjekt med å spør kunden om dens behov, tegner så bygningen ut fra det. Først tegner man hovedplanet, og legger inn de rom og størrelser som kunden ønsker. Deretter plasserer man dører og vinduer og til slutt tegner man fasadetegningene. Alt blir selvfølgelig tegnet i målestokk, som oftest 1:100 eller 1:50. Med å tegne i målestokk er alt rett i forhold til hverandre. Helt til slutt i prosessen tegnes gjerne en perspektivskisse eller i dag med datateknologi skisser i 3D. Tro meg, dette prinsippet/fremgangsmåten gjelder faktisk verden over!

Så til saken: Etter det mye omtalte streamede folkemøtet hvor bla. ordfører/byråkrater, pluss ledelsen for arkitektfirmaet iVest Consult orienterte i hele tre timer om bygget og dets kvaliteter satt jeg igjen med adskillig flere spørsmål enn svar. Ut fra 3D skissene som ble vist så jeg med en gang at her var det mye som ikke stemte med virkelighetens verden. La meg starte med en liten detalj, arkitektene og ordfører Ola Teigen vektla mye det nye «torget» som skulle vende mot sør og Markegata. I trappa på torget (se bilde) var det tegnet inn en masse mennesker og barn som koste seg i solen, ja ideen er nok hentet fra opera huset i Bjørvika. Forskjellen er at i Florø ser man ikke ut over fjorden, men rett inn i en mur koloss bare få meter unna! Dessuten, hvor mange av dere lesere har sett masse barn og folk sitte å kose seg fremfor rådhuset eller for den del teknisk etat i Florø by? Så vidt meg bekjent er dette kontorer som den menige mann og kvinne skyr som pesten, da disse bygningene er av de aller fleste innbyggere forbundet med kun problemer.

I tillegg vil det i fremtiden bli adskillig færre som har behov for å møte frem på offentlige kontor, da tilnærmet alt allerede i dag foregår elektronisk, og adskillig mer vil blir det i fremtiden. Om ikke dette er nok er det lagt for dagen en spørreundersøkelse at hele 64% av de som i dag har hjemmekontor kan tenke seg å fortsette med det etter Corona tiden er slutt. Dermed blir det med stor sannsynlighet svært få mennesker å treffe fysisk på disse kontorene i fremtiden. Hva skal man da med et så stort flott og rådyrt rådhus?

Vi fikk opplyst på folkemøte at bygget skulle romme 162 arbeidsplasser, og kommunen hadde satt en prislapp på maks 155 mil. Det ingen fikk opplyst var hvor langt, bredt eller høyt bygget var, ei heller hvor mange m2 det var, eller hvilken m2 pris som var lagt inn for å treffe totalkostnaden på 155 mill. Det ble opplyst at det skulle være parkeringshus i de to første etasjene, men ingen fortalte hvor mange parkeringsplasser det ville bli. Heller ikke ble det fortalt hvor mange parkeringsplasser de 162 nye arbeidsplassene i bygget ville kreve. Etter møte satt jeg og sikkert mange andre igjen med adskillig flere spørsmål enn svar. Jeg tok meg derfor den frihet og ringte iVest Consult og ville prøve å få litt mer fakta på bordet. Jeg fikk en SMS tilbake som sa at jeg måtte kontakte Kinn kommune om jeg ønsket svar på mine spørsmål. Jeg så gjorde.

Der fikk jeg greie på at bygget var på 4.884 m2. Antall parkeringsplasser i de to etasjene var 96 stk. Hvilken m2-pris som var lagt inn for å treffe total kostnaden på 155 mill. var ukjent. Dette var jo greie svar, så jeg spurte videre om hvor mye areal det var behov for å dekke 162 arbeidsplasser. Svaret var at kommunen hadde oppgitt til arkitektene ca. 3600 m2, ink. det gamle rådhuset. (som jeg anslår det til å være ca. 5-600 m2) Altså trenger man i virkeligheten et nytt rådhus på ca. 3000 m2, mens iVest Consult i dag sitter og tegner et rådhus på ca. 5000 m2, ca 2000 m2 større enn det byggherre etterspør. Kan også opplyse at prisen som er satt til 155 mil. (30.000,- pr. m2) for dette signalbygget bygd i heltre blir av andre konsulenter karakterisert som ikke mindre enn latterlig!

Jeg spurte videre om 96 parkeringsplasser var nok for å dekke behovet for de 162 nye arbeidsplassene? Svaret var at kommunen ikke skulle disponere mer enn 4-5 av disse parkeringsplassene, resten skulle avgifts belegges slik alle andre plasser er i sentrum, og ville bli tilgjengelig for alle og enhver! Er dette riktig vil det nye rådhuset beslaglegge en masse parkeringsplasser i sentrum av Florø, et sentrum som er kjent for stor mangel av parkeringsplasser!

Er opplysningene jeg har fått via folkemøte og Kinn kommune riktige er dette prosjekt totalt ut på viddene, og uten rot i sunn fornuft. Etter seks års planlegging av nytt rådhus gir Kinn kommune hele seks arkitektene totalt frie tøyler både når det gjelder størrelse og ikke minst utseende. iVest Consult starter i feil ende med å tegne 3D tegninger/skisser som blir presentert for politikerne og ikke minst for hele befolkningen uten noen rot i virkeligheten! Er det ikke snart noen som ser galskapen i det prosjektet?

Mitt råd er, bevar den gamle bebyggelsen i denne delen av sentrum, bygg gjerne et toetasjes parkeringshus i Bankhola. Oppå parkeringshuset kan det i bakkant bygges lave boliger/forretninger tilpasset nåværende bygningsmasse. Mot Markegata, vernes de gamle trærne, plant til med blomster og grønt, lag en grønn lunge midt i byen. Sist men ikke minst, ta sykehuset i bruk som nytt rådhus!