«Nesten 60 år med oppdrett burde være lang nok tid til å se konsekvensene av de miljøskadene oppdrettsnæringen skaper»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Senterpartiet:

Tilbake på Fiskåbygd kom jeg forleden dag i diskusjon med en vanylving om oppdrettsnæringens skadevirkninger. Han mente oppdrettsnæringen ikke hadde noen skadevirkninger , mens jeg mener oppdrettsnæringen har medført ubotelige skadevirkninger, og at all fisk vil forsvinne fra Vanylvsfjorden . Jeg fortalte for eksempel at all rekefiske på Helgelandskysten var opphørt etter at oppdrettsnæringen ble etablert i oppvekstområder for reker, Han påsto at rekene i Vanylvsfjorden var forsvunnet før oppdrettsanleggene ble etablert. Ja, det finner jeg ikke så merkelig når ballastvannet til lastefartøyer som laster Olivin i så mange år har blitt lenset i fjorden. Som man vet ble alt liv i Saudaelven drept da et fartøy tømte ballastvannet ved kaia der. Jeg har skrevet utallige leserinnlegg om oppdrettsnæringens skadevirkninger, skadevirkninger som nærmest har utryddet kystfiskeren og fuglelivet. Som eksempel i den forbindelse nevnte jeg ternene som nå var forsvunnet fra Fiskå. Næringsgrunnlaget er borte. Men vanylvingen sto hardnakket på at oppdrettsnæringen og avlusingen av laks ikke hadde noen skadevirkninger.

La meg referere til et leserinnlegg jeg skrev for to år siden der jeg refererte til en forskningsrapport. Den 10. september 2018 publiserte IRIS (International Reseach Institute of Stavanger) ny forskning som viser at lusegift brukt i oppdrettsnæringen er farligere enn antatt. Over 120 000 tonn er dumpet i havet de siste årene.

Forskningen viser at det mest brukte lusemiddelet er langt farligere for reker og miljø enn det man tidligere har trodd. Funnene er alarmerende, og forskerne mener at myndighetene bør vurdere å stoppe bruken av hydrogenperoksid.

60 års læretid

«Det var overraskende at voksne reker døde etter så korte eksponeringer for så lave konsentrasjoner av hydrogenperoksid – og at effekten ikke kom umiddelbart, men først etter noen dager», sier seniorforsker ved IRIS, Renèe Bechmann, til NRK.

Fiskeoppdrett i sin nåværende form har pågått i nesten 60 år, men først nå kommer forskerne og forteller om skadevirkninger ved avlusing. De har rett og slett ikke gjort jobben sin. I årevis har fiskerne langs hele norskekysten fortalt at rekene forsvinner. Flere har hevdet at det kan ha sammenheng med den voksende oppdrettsnæringen og dumping av lusemidler i havet.

Hydrogenperoksid har hele tiden blitt omtalt av bransjeforeningen Sjømat Norge som nærmest ufarlig for miljøet: ”Hydrogenperoksid krever store volumer for hver behandling. Ved bruk brytes det imidlertid raskt ned til vann og oksygen.”

Lite er for mye

Nå viser imidlertid helt ny forskning at hydrogenperoksid skader og dreper reker - selv i svært fortynnet form:

”Halvparten av rekene døde da de fikk to timers eksponering av 100 ganger fortynnet oppløsning til det som brukes i oppdrett, altså 15 mg per liter.” sier Bechmann ved IRIS.

Tidligere har det vært sagt at det manglet dokumentasjon på det som rekefiskerne lenge har hevdet – at kjemikaliebruk fra oppdrettsnæringen tar knekken på krepsdyr og reker i områder der den brukes.

Det må da være mulig å tenke og se hva som har skjedd med reker, krabber, kveite og kysttorsk selv uten dokumentasjon. Myndighetene burde for lenge siden satt foten ned for denne raseringen av kysten. Nesten 60 år med oppdrett burde være lang nok tid til å se konsekvensene av de miljøskadene oppdrettsnæringen skaper.

Island har klart det

Basert på funnene anbefaler seniorforskeren ved IRIS myndighetene å få slutt på bruken av kjemikaler mot lakselus. En måte å få det til på, er å flytte oppdrettsproduksjonen inn i lukkede anlegg. Dette har jeg og mange andre hevdet i årevis. Island, som nærmest var konkurs for noen år siden, har klart det.

Bechmann sier også at krepsdyr finnes ikke bare i rekefelt, men over alt i havet. Det er alle mulige former for krepsdyr langs kysten, og alle er viktige innenfor økosystemet.

Det blir ofte hevdet at lusegiften har et begrenset område, og fortynnet har den ingen virkning. Jeg siterer igjen Bechmann: ”Når vi var nede på 1000 ganger fortynnet løsning fant vi også signifikant økning i dødligheten til reker.”

Andre forskere i Akvaplan-nivå i Trondheim har gjort flere feltforsøk for å vise hvordan hydrogenperioksid sprer seg ut fra stedet der det blir dumpet. Sluttrapporten derfra konkluderer med at hydrogenperoksid – i fortynnede løsninger som skader og dreper reker i IRIS-forsøkene i Stavanger – finnes flere kilometer unna der giften blir dumpet.

Dikteren Arnulf Øverland skrev «du må ikke sove», men det er nettopp hva norske myndigheter gjør. De går tilsynelatende i koma og lar våre rike ressurser bli ødelagt.

Jeg er fristet til å sitere Øverland nok en gang: «Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!»