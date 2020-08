«Her er det no fleire lærarar enn konfirmantar, så her har det nok gått etter planen»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Johan Sigdestad:

Eg les i Fjordenes Tidende om utviklinga i skulane i tidlegare Davik herad. Som dei fleste enno hugsar, var der skular i alle bygdene på sørsida. I alt var der sju lærarar.

På 60-talet, fann dei styrande ut, at det var for mange lærarar i høve til elevtal. Dette førte til unødige utlegg for staten. I tillegg hadde dei ikkje det utstyret som dei trengde. Så no var det på tide med nye og tidsmessige skulehus.

Dette var og i dei tide at Davik herad skulle delast, og vi på sørsida, var så «heldige», at vi kom til ein stad med industri. Og ordføraren der, meinte at det vart aldri satsa for mykje på utdanning. Så no låg alt vel til rette for framtida. I staden for ni skular, vart det no berre tre. Før var det skulehus, både i Hennøy, Bortnen, Leirgulen, Rugsund, Endal, Davik, Dombestein, Isane og Ålfoten.

Tenk på kva staten no ville tent på reduserte lærarløner. I Davik-bygda er det no fleire lærarar enn konfirmantar, så her har det nok gått etter planen. Så dette må vere litt å triumfere for dei som er i styringa.

Rekninga kan ikkje lyga, sa guten, han hadde rekna ut at han var eldre enn faren.

Tidlegare, når det var skular i kvar bygd, gjekk ungane til og frå, gratis. Med nyordninga kostar det store pengar, og på skrale vegar.

Dette førde til at dei fekk fysisk fostring gratis. Har ikkje høyrdt at det var noko skadeleg. No lyt dei ha sokalla gym på skulen, og truleg kostar det og. Attpå til, må dei leggje ned desse dyre og påkrevde kostnadane i si tid.