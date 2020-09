Meninger

Dette leserinnlegger skrevet av Åse Pedersen, Selje.

Da vindmøllene invaderte Bremangerlandet, varslet jeg SFE om at mitt mangeårige abonnement var tynnslitt. Det kom ingen reaksjon. For noen dager siden var tålmodigheten slutt. Det skulle vise seg at det ikke manglet på tilbud fra nye leverandører. Også fra BKK kom det en hyggelig telefon.

Vi som lever med urettferdig høy nettleie, bryr oss etterhvert lite om tilbud på strømpris. Meldingen om at BKK ville legge all vindkraftsatsing på is inntil Stortinget hadde lagt nye føringer for vindkraftpolitikken, kom dagen etterpå. Vi som ikke har tid til å vente på et nytt stortingsvalg og nye politikere får bruke den makten vi har. Jeg har takket nei til BKK og ja til Yetz. no. som ikke er involvert i Vindkraft på annen måte enn at de økonomisk støtter organisasjon Motvind Norge.