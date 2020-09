«Han skaper usikkerhet for kommuner som allerede står i en hardt presset situasjon»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Stein Erik Lauvås, kommunalpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet:

Astrup skaper usikkerhet i kommunene

Kommunalministeren sier til Klassekampen denne uken at kommunene ikke kan forvente å kompenseres krone for krone for utgiftene de har hatt knyttet til koronaepidemien. Dermed skaper han usikkerhet for kommuner som allerede står i en hardt presset situasjon.

Kommunene leverer grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne våre. De har allerede trange budsjetter og stram økonomi, og har det siste halvåret fått en massiv krisehåndtering med påfølgende utgifter i fanget. Helsearbeidere, lærere og kommunalt ansatte har kastet seg rundt, vært innovative og løsningsorienterte, de har jobbet lange dager og gitt alt i en svært krevende periode. De fortjener en minister som anerkjenner jobben de gjør, og som stiller opp med pengene det koster å holde tjenestene gående.

Astrup innrømmer at midlene som er gitt til nå, ikke har truffet like godt overalt. Samtidig sier han at det ikke er grunnlag for at kommunene kutter i velferdstjenestene. Det henger ikke på greip. Arbeiderpartiet mener det er regjeringens jobb å skape trygghet og forutsigbarhet for kommunene i en krevende tid. Da må vi lytte til dem når de varsler at hjelpen ikke er god nok – flere kommuner sier at de frykter å havne på Robek-lista. Dette burde bekymre en kommunalminister fra Høyre.

Arbeiderpartiet foreslo 6 milliarder mer til kommunenes koronahåndtering i revidert nasjonalbudsjett i vår. Halvparten av disse var midler som fylkesmannen kunne administrert og fordelt til de kommunene som har mest behov for hjelp. Det er som kjent de som sitter tettest på, som vet best hvor skoen trykker.

Vi ser nå en regjering som kniper igjen lommeboka, samtidig som kommunene har større utgifter enn noen gang. Astrup sier de skal vurdere behovet utover høsten. De fleste kommuner har ikke tid til å vente så lenge, de sitter nå og må prioritere hvor i budsjettene sine de skal kutte. Skal lærerne undervise større klasser, de ansatte på det lokale Nav-kontoret jobbe enda raskere? Eller skal hjemmehjelpen hoppe over morgendusjen, for å komme seg fortere til neste bruker? Hvem skal betale for det tjenestene koster? Arbeiderpartiet vil gi kommunene den økonomiske hjelpen de trenger, før grunnleggende velferdstilbud som barnehager, skoler, sykehjem og hjemmetjeneste svekkes. Med en Ap-ledet regjering skal kommunene være trygge på at vi stiller opp for dem, slik at de kan stille opp for det lokale fellesskapet.