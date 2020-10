«Å legge til rette for fortsatt økt verdiskapning og bolyst bør være hovedfokus for enhver kommunestyrerepresentant fra Vågsøy»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Olav Sølvberg, Måløy.

Å legge til rette for fortsatt økt verdiskapning og øke bolysten bør være hovedfokus for enhver kommunestyrerepresentant fra Vågsøy

Dette mente en mann fra Oslo-området som ringte meg for noen dager siden. Han er så imponert over det fantastiske og allsidige næringslivet vi har her i Vågsøy. Han mener det knapt finnes maken til innovasjon på noe sted i hele landet. Han mener at alt bør legges til rette for at disse bedrifter, som er rene utviklingsmotorer, kan får utvikle sin verdiskapning – da vil mye av utviklingen gå av seg selv.

Han mener at kommunepolitikere her er for mye opptatt av millimeterfordeling av kommunale inntekter mellom nord og syd i Kinn. Stort sett er det vel slik at skatteinntektene og tilskuddene som blir generert i nord og syd blir brukt til dekning av kostnadene i de samme områder. Og så er der vel noen felleskostnader som kommer alle til gode.

Jeg er enig i disse verdiskapningsbetraktningene, og han ba meg skrive litt om det tilbake i tid. For slik har utviklingen her vært i generasjoner.

I år 1900 bodde det akkurat 400 personer i Måløy. Der var ikke særlig bebygd langs stranda, her var heller ikke vei. Vi tilhørte Selje kommune som var en av de største kommunene den gangen. Det er ifølge skriveriene i Fjordenes Blad på Eid (Måløy hadde ikke egen avis da) antagelig grunn for å hevde at Måløy var noe stemoderlig behandlet av Selje kommune den gangen. Trolig var Seljeværingene redde for at utviklingen skulle bli for stor og god. Da vi fikk kirke her i Måløy i 1907 hadde Florø vært by i nesten 50 år. Men nå satte man i gang i Måløy – uten å bry seg om støtte verken fra kommunesentret i Selje eller ande nærliggende konkurrenter.

Nå ble det lagt til rette for fiskeindustri i det som skulle bli hetende Osmundsvaagbuda, Kvalheimsbuda, Myhrebuda, og Skaarbuda. Det var tilflyttede krefter fra bygdene i Nordfjord som kasta seg ut i det.

Dampbåter ble kjøpt inn og fiske både på kysten og på bankene startet. Veier ble bygget. Kaier ble bygget. En mengde private butikker ble etablert. Likedan ble det bygget tre hoteller, tranfabrikk, Turnhall og skipsekspedisjoner.

Isbinger ble anlagt så man kunne ha is fra den ene vinter til neste. Helårs ferskfisk-

eksport kunne dermed startes, særlig fra Måløy til England. Hermetikkfabrikker ble startet av dyktige fagfolk. Stor eksport kom i stand. Slipper og skipsreperasjonsverksteder ble også etablert.

Folk strømmet til for her var det arbeid å få. På 20 år (fra 1900 til 1920) var folketallet tredoblet. Man la til rette og lot private krefter få bygge ut, og utviklingen gikk – som Lillestrømmannen sa – på mange måter av seg selv.

Utviklingen har fortsatt i Måløy på de tradisjonelle bransjene frem til nå, men også nye bransjer har kommet til særlig av kompetanse bedrifter innenfor konstruksjon og konsulenttjenester. Også bedrifter innenfor fiskeredskap, oppdrett, oppdrett på land, fiskeolje og mel, data og teknologi, batteriferjer, transport, eksport mm.

Det flotte tidsskriftet Nett.no skriver etter Bisnode-beregninger at Vågsøy-bedriftene i 2018 samlet sett ligger som nummer to etter Ålesund med 10,6 mrd kroner i driftsinntekter i Nordvest. Eid kommer på 17. plass med 1,8 mrd kroner og Selje på 18. plass med 1,6 mrd.

Politikerne herfra bør stadig tenke på å legge best mulig til rette for å øke verdiskapningen mest mulig i fremtiden. Utviklingen viser at dette hjelper stort.