«Nabben var så utomtvisteleg downtown Selje. Men kva namnet tydde, reflekterte eg aldri over, det var liksom sjølvgjeve, naturleg, og kvilte trygt i seg sjølv. »

Denne kronikken er skriven av Kjell Nøstdal, Stad kommune, og tar for seg fire stader i Selje med litt tanker rundt namn og namna sitt opphav.

Fire stader i Selje

Nabben var midtpunktet, sjølve kraftsenteret i mitt barndoms Selje. Der låg alle nausta, alle budene og dei fire – fem butikkane som sytte for at bygdefolket fekk kjøpemat på bordet og sukker og sirup i kjøkkenskåpet. I Vågen låg fiskeskøyter og notgavlar for anker, og ved Hove-kaia la gamle «Måløy» til, vårt stillfarande bindeledd til utanverda.

Jau, Nabben var så utomtvisteleg Downtown Selje.

Kva namnet Nabben tydde, reflekterte eg aldri over, det var liksom sjølvgjeve, naturleg, og kvilte trygt i seg sjølv. Nabben var Nabben.

Seinare tenkte eg at Nabben hadde fått namn etter dei nakne bergknausane som prega staden før dei tok til å byggje hus der sist på 1800-talet.

Så kom eg i tanke om at Nabben kanskje måtte vere eit samanliknings- eller jamføringsnamn, der forma på lokalitetane hadde vore namngjevande; ein diger steinnase, ein nabb som skyt ut i sjøen mellom Rommet i nord og Vågen i sør.

Men nei, slik var det ikkje. I boka «Gamle Selje» forklarer Reidar Djupedal namnet slik: «Namnet Nabben kjem av at det på den staden der den seinare ekspedisjonsbuda vart bygd, stod ein stor steinpåle eller nabb som båtane vart festa i». Denne steinpålen må ha stått om lag der snøggbåten no legg til.

Over Selje sentrum ruvar Risnakken, det er liksom heimefjellet til bygdefolket, som med stor iver og dugnadsinnsats har bygt trapper til toppen. (Eg registrerer forresten at stigninga må vere dynamisk, for trappene blir liksom tyngre og brattare å gå for kvart år. Merkeleg!)

Kva tyder så namnet Risnakken? Sisteleddet (nakken) er ei jamføring med den menneskelege lekamsdelen nakke. Nakke er eit vanleg grunnord som nemning på fjellformasjonar (jfr. Pilebergsnakken) og inneber altså ei samanlikning mellom menneske og natur.

Ein kunne kanskje tru at fyrsteleddet er rise, altså bergtroll, jotun, kjempe, men meir truleg går ordet attende på gammalnorsk hriss; (kvister, busker, greiner, krattskog), eller ein terrengformasjon ris som I. Aasen definerer slik: «en Forhøining, Jordryg, Bjergryg; det høieste Punkt af en Kold eller Bakke».

Frå Risnakken er det eit storfelt utsyn vestover havlandet. Midt imot ligg Selja. På sørspissen av øya ligg Eldshaugen. Dette namnet minner oss truleg om det tusen år gamle varslingssystemet som blei skipa for å verne landet når krig og ufred truga. Når vetar og vardar blei kveikte, måtte alle våpenføre menn gå i strid for land og folk. Veten på Eldshaugen var synleg på lang avstand og til alle leier og mana menn til kamp.

Det siste namnet eg vil dra fram her, er Hove, som var sjølve storgarden i bygda (saman med Hamre), og har vore prestegard i Selje sidan reformasjonen (1537). Hove er nemnd i Bjørgvins Kalvskinn, ei jordebok (liste over gardar) frå 1360-talet. Det fortel om høg alder.

På 1300-talet vart namnet skrive «i Hofi», ca. 1550 var skrivemåten «pa Hoffe», i 1667 «Hoffue», og i 1723 var forma «Hove», som i dag.

Hove var ein sentral og vidsveimd gard som åtte jord frå kyrkja i nord til Klokkarvika i sør. I tillegg kom skog og utmark og alle slags rettar i og ved sjøen.

Namnet Hove fortel altså at det må ha lege eit hov på denne staden i førkristen tid. Hovet var eit heidensk tempel eller ein heilagstad der forfedrane våre dyrka gudane sine ved bloting, ofring og andre rituelle og kultiske handlingar.

Når vi i dag ruslar ned Prestebakken på handletur til Nabben, er det eigentleg litt spennande å tenkje på at her heldt forfedrane våre kanskje storblot der dei drakk mjød, åt hestekjøt, skvetta dyreblod på kvarandre og bad Odin og Tor, Frøy og Njord om fred og framgang, god grøde og siger i strid.