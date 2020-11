«For oss blir det umogleg å behandle budsjettet på forsvarleg vis, når vi ikkje veit kva som ligg bak dei store innsparingane»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Daniel Henriksson, Raudt Kinn:

Dessverre Heggheim, du tar feil

Heggheim sitt svar med omsyn til vår kritikk om hans budsjettframlegg inneheld dessverre ein del feil. Dette svekker vår tillit til budsjettforslaget ytterlegare. Heggheim viser til at det er kutta som kjem seint i perioden som er uspesifiserte. «Prinsippet er at jo tidlegare kutta kjem, jo meir konkrete er dei». Kvifor har vi då så store uspesifiserte kutt allereie neste år?

Ifølge Heggheim er innsparinga på åtte millionar i 2021 knytt til nedlegginga av dei tre grendeskulane i Flora. Dette er feil. Denne innsparinga er ifølge budsjettet på 4,5 millionar. Dei åtte millionane er i budsjettet uspesifiserte kutt knytt til Agenda Kaupang-rapporten og kjem i tillegg.

Dei åtte er med andre ord basert på eit innsparingspotensial, berre basert på ei samanlikning av Kinn mot andre kommunar. På direkte spørsmål i oppvekst- og kulturutvalet om kor desse åtte millionane skal sparast fekk vi til svar at det hadde ikkje administrasjonen svar på. Administrasjonen visste heller ikkje om innsparinga var realistisk. Man reknar likevel at det ligg eit potensial for innsparing.

Dersom Heggheim meiner at dette er eit spesifisert kutt bør han legge fram detaljane. Om verken han, eller hans næraste stab klarer dette, så reknar Raudt det framleis som uspesifisert.

Dette er dessverre ikkje det einaste uspesifiserte kuttet vi finn innan grunnskule. Det skal sparast totalt 15 millionar på personale i 2021, utanom innsparinga på skulenedlegginga. Vi veit verken kva skular det gjeld eller kor mange stillingar som skal kuttast.

Vi har her fokusert på grunnskulesektoren. Totale innsparingar i grunnskule i 2021 er på overkant av 20 millionar, dette aukar til 32 millionar året etter. På toppen av dette varslar Heggheim ytterlegare kutt i sentrumsskulane seinare i perioden, basert på skulebruksplanen som enno ikkje er på plass. Uspesifiserte kutt finn vi og i dei andre sektorane.

Dette er samla sett enorme innsparingar, som vi ikkje veit om vi kan og korleis vi skal løyse i praksis.

For oss i Raudt vert det umogleg å behandle budsjettet på forsvarleg vis, når vi ikkje veit kva som ligg bak dei store innsparingane.