Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Øystein Langholm Hansen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet:

Nei til digitale forskjeller

I disse tider er det mange av oss som jobber hjemmefra. Internettet knytter oss sammen og gjør det mulig for bedriftene våre å samarbeide og selge produkter og tjenester. De digitale nettverkene bygger landet vårt.

Derfor er det viktig at alle har tilgang til bredbånd. Utbyggingen har kommet langt, men vi er ikke i mål. Og den siste kneika blir som alltid den tyngste. Den viktigste jobben nå blir å jevne ut forskjellene mellom by og land når det gjelder bredbånd. For her er forskjellene store.

Over 90 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilgang til bredbånd. Tilsvarende tall for distriktene er 56 prosent. Dette gapet er så stort at det må settes inn en ekstra innsats. Snart skal statsbudsjettet for 2021 vedtas, nå har vi muligheten. Vi må øke støtten til bredbåndsbygging i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt.

Regjeringen har puslete ambisjoner. For neste år setter de av lusne 236 millioner kroner. Ap vil bruke 500 millioner kroner i statsbudsjettet til bredbåndsutbygging neste år.

Vi mener dessuten at dette et gunstig tidspunkt å trappe opp innsatsen, fordi entreprenører og montører og teleselskaper får flere oppdrag. Det trenger vi for å bevare flere arbeidsplasser.