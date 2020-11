«Vindkraft på Stadlandet: Hvor lavt er det lov å synke? Skam kan ikke betales med avlat fra folkets penger»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Av Åse Pedersen, Selje.

Vindkraft på Stadlandet

Politikere som har vært med på å ta beslutninger som de angrer på i ettertid, finnes overalt. Ingen kan klandres for ikke å ha sett, ikke forstått, ikke evnet å se inn i framtida. Selje kommune befant seg i et alvorlig økonomisk uføre da kommunen søkte om å få etablere vindkraftanlegget på Okla. Krisen skyldtes i all hovedsak sviktende statlige overføringer. En ung, ambisiøs kommunalminister ved navn Erna Solberg hadde slanket landets kommuner grundig. Selje kommune endte opp på Robeklista. Okla-utbyggingen havne rett i fanget på den nyvalgte ordføreren i Stad kommune i 2020. Noen folkevalgte mente at «når de først hadde sagt A, så fikk de også si B». Litt etter litt skjønte flere hva de hadde vært med på. De vanligvis så høyrøstede utestemmene fra ytre del av kommunen forstummet i møte med en effektiv administrasjon inne fra fjorden. Nå ville de helst ikke snakke om vindkraft.

1998:

Da utbyggingen av anleggsveien startet nå i år, reagerte folk som i årevis hadde vært i beredskap, Stad Landskap. Etter den forrige kampen mot vindmøller, i 1998, regnet alle med at vindkraft var uaktuelt på Stadlandet. Det sto ikke 70 vindmøller på Hoddevikfjellet. Statkraft hadde tapt. Da entrepenører på nytt meldte sin ankomst i Borgundvågen, ble Okla plutselig en realitet. Motstandsfolka fra nord- og sørsida av Stadhalvøya fant hverandre på ny. Folkelig reaksjon og motstand ble i starten møtt med moralsk forargelse. Hadde ikke aksjonistene tenkt på at de var rollemodeller for ungene, for elevene i skolen? - Jo da, det hadde streifet oss.

Det skulle vise seg at det var mye som var forandret siden kampen i 1998. Sentrale politikere hadde glemt at det norske folk, gjennom to folkeavstemminger hadde sagt nei til EU. Med folkets nei i ryggen, hadde staten likevel gitt fra seg styringen over energipolitikken. Utenlandske utbyggere kunne overta norske landområder gjennom grønne sertifikater, betalt av norske strømkunder. Norskekysten var okkupert, pantsatt og full av vindmøller.

Rødlistet landskap:

Stadhalvøya var blitt ettertrykkelig utredet og erklært rødlistet under den forrige kampen mot vindmøllene. Her var det ikke bare lange sandstrender og flygesand, men også et unikt landskap med store myrområder, jordsmonn fra istiden, kystlyngheier, verna vassdrag og rødlistede planter. Våtmarksreservatet i Tungevågen, like ved Okla, var en viktig plass å søke inn til for ærfugl, svartand og skarver. Her var det overvintringsplass for sangsvaner. 55 ulike fugleslag var registrert i området. Stadhavet er vanskelig å passere både for folk og fugl.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som både tildeler vindkraftkonsesjoner og som også evaluerer seg selv når det kommer inn klager, ville gjerne at søknaden om utbygging på Okla skulle gå igjennom. De laget derfor en ny rapport. Et bestillingsverk som nedgraderte landskapet fra å være svært verneverdig til å bli verdiløst. Vestkapp, Ervik, det nasjonale kulturlandskapet Hoddevik-Drage-Liset, veiløse gårder, gamle torvhus, steingjerder, krigsminnene på Hovden. Sett fra regjeringens vinduer var Stadlandet et verdiløst utmarksbeite som kunne slaktes - for fem turbiner.

Verdens første sjøtunnel, byggeklare Stad skipstunnel, gjennomhullet av utredninger, markedsført i inn- og utland, Dragseidet, Selje kloster, Kystpilegrimsenteret, Hoddevik – i følge hovedstadspressen et eldorado for surfere. Hvorfor vindturbiner her? Rett i ansiktet på Vestkapp-platået? Filmbransjen har for lengst fanget de spektakulære fjellklippene og rullet landskapet ut på filmlerretene rundt om i verden. Reiselivsnæringen har sagt ettertrykkelig nei til vindkraftutbygging. Fra Hakkalegården, rett over fjorden vil sola gå ned i himmelsjå over vindmøllene, for NRK og «Marit og alle dyra».

SFE ruget lenge på den sovende konsesjonen før de videresolgte den til italienske Falck Renewables. Da økte dimensjonene til det ugjenkjennelige. SFE skjønte ikke hvorfor folk var så sinte. De som sponset fotballagene og alt mulig? Flere utenlandske investorer forsto at Norge ikke bare hadde vind, men også naive politikere. Det hastet for Falck Renewables å få opp vindtubinene før fristen for å få subsidier gikk ut.

I et skinndemokrati kan et direktorat få makt til å begå ulovligheter. Når et ugyldig vedtak blir påklaget, kan samme direktorat evaluere seg selv, og finne ut at det ikke er gjort noen feil. Slik kan et statsapparat som er vokst ut over alle dimensjoner, med direktorater og konsulenter oppover alle vegger, komme fram til at et feil vedtak likevel er rett. «OD og NVE forholder seg ikke til vurderinger som ikke er en del av oppdraget», heter det. Da råutkastet til avslaget om ny behandling av Okla vindkraftverk nådde Stadlandet, besto det av en tekst med ubegripelige ord, hinsides enhver fornuft, en språklig ut-av-kroppen-opplevelse som fikk mange til å gå i kjelleren. Noen mente det var en feilsending som skulle til Språkrådet eller en tidlig versjon av google translate skrevet under sterk påvirkning av Gammel Dansk. Noen trodde det var en søknad om uføretrygd.

Kvinner i krig. Feltrapport:

Kvinnene ved Stadhavet nektet å godta avslaget fra Olje og energidepartementet. Den svart-hvite knyttneven med «Nei til vindkraft på Stadlandet», dukket plutselig opp overalt i kommunen. I butikker, på oppslagstavler, på kjøpesenteret, inni varder rundt om på fjellene. Og skulle det noen gang skje at Zephyr, eid av Østfold og Buskerud fylkeskommune, Drammen og Sarpsborg kommune, i framtida ville prøve seg lenger inn i fjorden, på fjellene omkring Høgehornet og innover. Bare glem det. Så lenge ytringsfriheten finnes. Aldri. På gitteret foran anleggsområdet i Borgundvågen er plakaten med knyttneven plassert sammen med en hilsen til Haramsøya. Et håndskrevet løfte til et folk som blir gjort hjemløse. «Vi er med dere, våre søstre. Det er storm ved Stad».

Kvinnene er uberegnelige. Plutselig dukker de opp. På bilveien, på stiene, i fjellet. De liker folk, men ikke asfalt. De klatrer i fjell, går på kanten av bratte skråninger, har ikke høydeskrekk eller sans for autoriteter, men er redd for mus. De ligner den sjeldne geiterasen som fremdeles lever her ved kanten av landet. De utryddingstruede kystgeitene på Stad går ute hele året, men i motsetning til kvinnfolka, så har de egen heimeside. Kvinnene virker troskyldige og ufarlige. Det er snart gått tre måneder siden arbeidet med veien tok til, og de er fortsatt i gang. Nå har de fått seg hytte med havutsikt, gratis. Røyskatten valgte å flytte. Alle er vi gjester på jorda. Nå kan det virke som gravemaskinene ikke våger seg over elva, over drikkevannskilden. Veien har heller ikke kommet opp til platået, ennå. Det pågår en kamp mot klokka. De som bygger tilkomstvei, raserer et verneverdig landskap. I tillegg har de tatt proppen ut av myra. Når regnet fosser ned, flommer grått siltslam ut i havneområdet. Over ørretens gyteområde. Over eggene.

Drikkevann:

Husholdninger som i over 40 år har hatt rent vann, har ikke det lenger. Entrepenørene leverer nødvann på kanner. Ikke kan folk regne med drikkevann fra kranen på lenge ennå. Utbyggerne, som i lokalavisen forsikret at de slett ikke hadde det travelt, glemte at vannkvaliten skulle være godkjent, og renseanlegget ferdig FØR veiarbeidet tok til. I følge norsk lov er det forbudt å forurense drikkevannet til folk. Men kan det være så nøye da? På Haramsøya ble jo en brønn ødelagt med politieskorte. Nødvann levert på døra holder fint for gamle folk, i månedsvis. Dusjvannet er jo ok. Og vaskemaskinene har ennå ikke begynt å streike. Verre er det at det kommer en ung familie med flere småunger som skal flytte inn til jul - uten godkjent drikkevann. Ansvaret ligger hos utbygger Falck Renewables. Stad kommunen er tilsynsmyndighet. Kvinnene er riktignok garantister for ro og orden i Borgundvågen, men oppfølgingen til Mattilsynet tar også tid. Mange lovverk skal sjekkes.

Kvinnfolka med gule Nei-til- Okla-vester følger nøye med på arbeidet i anleggsområdet. De kommer fra alle kanter. De kommer sammen. Noen kommer alene. Andre ganger er de ikke der. En dag var manglet bannerne i Borgundvågen. Da var det ventet statsrådbesøk på Eid. En fredelig markering ved Operahuset var på trappene. «To statsråder under sperregrensen er ikke bryet verdt,» mente enkelte, som heller dro til Borgundvågen med nystekte boller. Lærlingene langt heimefra kunne trenge litt omsorg. Innimellom var disse kvinnfolka både kjeftete og strenge.

Vindturbinene som er tenkt plassert på toppen, ligger midt i fugletrekket – i korridoren som går over Bremangerlandet, Stadlandet og Haramsøya. Når borehullene er gjort klare og sirenene har varslet dyr og folk, går sprengladningene av. Etterpå blir området grundig undersøkt, – av kvinnene. Ligger det sprengt stein utenfor merkebåndene, stilles formannen til ansvar. Han er sertifisert skytebas og har tidligere fått skryt for god skyting. Nå blir det en annen lyd. «Gummimattene skal være skikkelig på plass før det sprenges, ikke bare nede ved bilveien, men også her oppe i fjellet.» Avtale blir inngått og ferdig snakka. Når røyken har lagt seg etter at salvene har gått, og ekkoet i fjellveggene har opphørt, kretser havørna over området. Oppstår det høylydt ordveksling mellom anleggsfolka og turgåere, kommer ørna seilende. Da blir det stille. Hjorten har for lengst forlatt området. Grunneiere som ennå ikke har tatt ut kvoten, kan trygt avslutte høstjakta.

Hvem har ansvaret?:

Bygging av vindkraftanlegg både på Stadlandet og Haramsøya er vedtatt. «Avgjørelsen kan ikke påklages,» meldes det. I framtida skal det komme nye regler. Da blir det svenske tilstander. Da skal kommunene få en form for vetorett. Avgjørelsen skal flyttes fra Olje- og energidepartementet, fra Energiloven til Plan- og bygningsloven, til lokalpolitikerne. Regjeringen arbeider raskt med å fraskrive seg ansvaret. Folk begynner å forstå hvilke naturraseringer vindkraften fører med seg. For mange er det tyngst å svelge at pengene havner på utenlandske hender og at grunneierne blir sittende med oppryddinga etterpå, når konsesjonstida er over og arvingene holder seg for nesen. Det loves mer penger til kommuner som på eget initiativ vil søke om å få bygge vindkraftverk – mest aktuelt når de plutselig befinner seg på Robeklista. Men de skal få rikelig med penger fra staten, fra julenissen, fra vår felles lommebok, fra oljefondet, fra våre barn og barnebarn.

Hvor lavt er det lov å synke? Skam kan ikke betales med avlat fra folkets penger. Overgrep frikjøpes ikke med sjokolade. Et rasert landskap kan ikke repareres. Så mye penger finnes ikke på denne siden av evigheten. Ansvaret for vindkraftutbyggingen er pulverisert, men den har fortsatt en adresse. Når politiet blir satt inn mot bestemødre på Haramsøya, når drikkevann forurenses, når urfolket i Norge mister levegrunnlaget fordi reinbeitene ødelegges, når lavfrekvente lyder ødelegger reproduksjonen for dyr og nattesøvnen for folk, når blinkene lys kan sees hele døgnet, når iskast stenger turområdene, da handler det ikke lenger om Okla, men om et varslet nasjonalt havari. Da er det lov å spørre: Er det er noen voksne hjemme?

Tap av artsmangfold truer både matproduksjon og fremtida for våre etterkommere. Vindturbinene er drapsmaskiner for fugler og insekter. Verdens villmarksfond ble i 20 år ledet av daværende prins Harald. Som konge ble han organisasjonens Høye Beskytter. Han tilbringer ferien sin blant urfolk. Monarken har gjennom et langt liv gitt alt for sitt folk og fedreland. Verdens naturfond, WWF, hevder at over 70 % av vindkraftverkene som er bygget, eller skal bygges i Norge, befinner seg i områder der de er i konflikt med viktige naturverdier. Enten fordi de ødelegger truet natur eller verneområder, deler opp viktige leveområder for truede arter, eller gir karbontap fra skog og myr som er større enn klimagevinsten fra vindkraftverket. Bygging av vindkraftverk i Bremanger, Ålesund og Stad kommuner bryter de fleste av WWF sine kriterier for vindkraftgodkjenning.

Ikke tid til å vente på nytt stortingsvalg:

Regjeringer kommer og går. I nyere tid har rundt 20 regjeringer gått av. Av ulike årsaker. - Intern strid, mistillit, negativt flertall og kabinettspørsmål. Gerhardsens gikk av. Syse gjorde det. I 2000 var det Bondevik som stilte kabinettspørsmål. Saken dreide seg om svekking av Forurensningsloven. Dagens mindretallsregjering har fraskrevet seg ansvaret for vindkraftskandalene. NAV-skandalen ble heller aldri gjort opp. Ansvaret ble pulverisert. I Europa klamrer makthavere seg til makta. I USA nekter en president å gå av. Vi lever i et samfunn som er bygget på tillit. Det innebærer at urett skal rettes opp. Lovbrudd skal etterforskes og straffes. Korrupsjon skal ikke tillates. Tina Bru er ikke landets statsminister, hun er olje- og energiminister. En voksen og anstendig høyrekvinne tar støyten selv, hun gjemmer seg ikke bak en ung og uerfaren statsråd. Statsministeren har delegert beslutningen, men ansvaret kan du ikke delegere. Det er ditt, Erna. Det er du som er skytebasen og lederen. Det er nok nå. Du kan gå når du vil. Om du har sovnet i stolen, så kan du kanskje vekkes av noen som vil deg vel.