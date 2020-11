«Bygda trenger barn, og barna trenger bygda!»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Hege Chatrine Brandsøy, Rødt, utvalgsmedlem i oppvekst og kultur:

Det ble en sørgelig dag etter at skolebruksplanen ble vist frem for formannskapet torsdag. Den viser tydelig at desse konsulentene ikke har den minste innsikt i geografi, ei heller hvor småbarnsfamiliene bosetter seg nå.



Å foreslå at det på sikt bare skal være en barneskole i gamle Vågsøy, vil bety at alt utenfor Måløy vil til slutt kun bestå av ferieboliger. Levende bygder vil bli historie. Og si at problemene med broa kan løses med digitale løsninger, føltes som et rødt tørkle foran mine øyner.

Mine barnesko tråkka i skolegården på Vedvik skule. En skule der lærene hadde tid til oss, og ikke minst så oss. Og som fortsatt sender gratulasjoner på bursdagen vår. Vi fikk fort erfare at den tryggheten forsvant når vi kom til Måløy og ungdomsskolen. Der vi ble trykka sammen i klasser på 30 stk.



Når det gjelder grendaskolene Stavang og Steinhovden i gamle Flora, er de så mye mer enn bare en skole. Det er limet i bygda, samlingspunktet. Dessuten ligger desse skolene der barna bor. Hvor blir det av tryggheten for barna og foreldra, når de skal reise i opp mot 75 min hver vei, hver dag? Og hvem skal hente og bringe på SFO? Det er ikke alle som "bare" kan redusere stillingsprosenten sin for å få familiekabalen til å gå opp.



Ønsker vi tilflytting til Kinn kommune, bør vi heller satse på å legge forholdene til rette for barna. Det er tross alt de som er fremtiden!