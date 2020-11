Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Elling Bortne.

Ein planet, to kriser

I Fjordenes Tidende datert 20. november finner jeg en artikkel med den ovenfor nevnte tittel.

Artikkelen – godt og velformulert skrevet, tar for seg mange av de problemer vår klode for tiden strever med – herunder berettiget og nødvendig engasjement blant folk, forbruk og tap av natur, menneskeskapte klimaendringer, hetebølge i Sibir, viteskaplige betraktninger samt ymse anna.

Jeg har lest artikkelen for tredje gang uten å finne at artikkelforfatteren har nevnt det som i utgangspunktet er hovedproblemet, nemlig overbefolkning. Den 1. november 2011 passerte verdens befolkning 7 milliarder mennesker. I begynnelsen av november dette år – med andre ord 9 år etterpå, er vi blitt 823 millioner flere mennesker på vår for lengst lidende klode. En rask hoderegning tilsier da et gjennomsnitt på over 91 millioner nye individ hvert år (Kilde; Verdens befolkning – teller i sann tid). For meg er det ubegripelig at de som uttaler seg om klima og klodens elendige forfatning ikke evner så se sammenhengen mellom det (klodens elendige forfatning), og en stadig myldrende overbefolkning.

Den 6. mai dette år ble det fremlagt en rapport utarbeidet av FN’s naturpanel. Rapporten er krystallklar på at befolkningsvekst og konsum er den egentlige driveren bak arealtap, klimaendringer, forurensing, overfiske samt ødelagt naturmangfold. Som en liten tilleggsopplysning kan nevnes at forbruk av jordens resurser hvert år utgjør 60 milliarder tonn, dobbelt så mye som i 1980. Tre fjerdedeler av landjorda er vesentlig endret av mennesker, og to tredeler av havene er under press. En million arter står i fare for å dø ut konkluderer samme rapport med, og at tap av natur truer menneskeheten. I sommer sendt jeg en forespørsel til landets statsminister om hvorfor denne rapporten med alle dens konsekvenser ikke gjøres kjent for allmenheten. Saken er i følge tilbakemelding oversendt til Rotevatn – til tross for purring har heller ikke han svart. Diskusjon om overbefolkning og dets konsekvens har - så langt jeg har erfart, ikke vært gjenstand for særlig oppmerksomhet i media. Dagsnytt 18 synes tydeligvis at det langt viktigere å debattere om det skal hete jomfruhinne eller skjedekrans - tullprat satt i system spør du meg(folk gjør snart hva som helst for å komme i «avisa»).

Forfatteren av artikkelen «Ein planet, to kriser» viser til National Geographic med følgende sitat; Hetebølgen i Sibir ville faktisk ha vært umulig uten menneskeskapte klimaendringer. Vitenskapen – som det også vises til i artikkelen burde kanskje heller ha uttalt seg slik; Hetebølgen i Sibir ville faktisk ha vært umulig dersom mennesket i tide hadde forstått den betydelige og negative konsekvensen av overbefolkning. Jeg gjentar igjen David Attenborough sitt viselige utsagn; «Jordens befolkning må ned på halvparten av det den er i dag innen 50 år dersom den skal være bærekraftig – i motsatt fall er det uansett for sent». Dette ble formulert for fem/seks år siden og siden da er vi blitt ca. 500 millioner flere som skal ha sine daglige basale behov dekket.

Fra en som deler mine bekymringer for fremtiden fikk jeg i sommer en framskriving av folketallet på jorden. Dersom denne utviklingen vi nå ser skal fortsette, vil det på kloden om 160 år være 46 milliarder mennesker. For meg blir det mer og mer ubegripelig at det fortsatt finnes representanter blant de som styrer land og rike som mener og tror at dette skal gå. Kanskje er det snart på tide å håpe på en superpandemi.

«Vitenskapen viser tydelig at dette tiåret er avgjørende for menneskets framtid på jorden. Vi må stole på vitenskapen» står det avslutningsvis i Kvendseth sin artikkel. Så lenge vitenskapen samt politiker ikke tar inn over seg hovedutfordringen – nemlig overbefolkning, så tror jeg det i fremtiden vil være liten trøst å finne både i vitenskapelige og politiske formuleringer. En slik vitenskapelig uttalelse som jeg registrerte for noe tid tilbake mente at alt av svelt i verden forhåpentligvis kan være utryddet om 10 år. At vi i løpet av et slikt tidsaspekt og med dagens utvikling da vil bli enda en liten milliard flere mennesker på kloden, var ikke gjenstand for oppmerksomhet. Jeg kan godt her og nå gjenta mitt mantra – også nevnt tidligere, nemlig at utslipp, forurensing og menneskeskapte klimaendringer vil fortsette å øke proporsjonalt med stadig nye millioner mennesker på jorden. Dette er en naturgitt lov som både Greta Thunberg, Une Bastholm og dets like så langt ikke har maktet å ta inn over seg.

Verdenssamfunnet hadde for ca. 40 år siden en unik mulighet til å sette standard for et bærekraftig folketall – den gang var vi ca. halvparten (4 mrd.) av antallet i dag. Nå er det toget gått for lengst med de konsekvenser vi nå ser, og verre kan det -mest sannsynlig, bli. Bare på det Afrikanske kontinent -syd for Sahara, vil befolkningen i løpet av de neste 30 år øke fra dagens en milliard til 2,2 milliarder (Kilde; Mot nasjonalt sammenbrudd). Det går gjerne slik når formeringsevnen og trangen enkelte steder på kloden kan fremstå som en egen olympisk idrettsgren. Det trengs ingen stor spåmann for å anta at både religionskriger og nåtidens store nød i spesifikke områder på jorden, bare vil øke. Det skal faktisk en god vitenskaps mann eller politiker til for å overbevise meg om det motsatte.

Les utsagnet fra David Attenborough gjengitt lenger oppe i dette innlegget en gang til.