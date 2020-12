Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth.

Har vi eit bærekraftig økonomisk system?

Etter å ha sett David Attenborough sin film: A Life on Our Planet, må vel alvoret i naturen sin tilstand gå opp for oss alle. Utan direkte referanse til filmen, dukkar mange tankar opp, sikkert til nokon kvar, om mangel på bærekraft, slik som hos meg:

Over sytti prosent av jordoverflata, landdelen, er endra av mennesket. Vi er ei gigantisk forandringskraft i naturen, med stort forbruk av vatn, sand, skog og jord.

Menneskearten aukar med om lag åttito millionar nye individ kvart år, nye menneske som treng produkt frå naturen og plass for å leve. Verda er aldri den same for oss, men vert stadig endra av arten vår. Geologane kallar no difor tidsperioden vår for antropocen, mennesket sin tidsalder på planeten.

Både politikarar verda over saman med økonomar, det store fleirtal, meiner vi framleis skal satse på meir økonomisk vekst for oss alle, ikkje berre for dei fattigaste delane av verda. Riktignok snakkar mange land sine regjeringar oftare om å tenke grønt. Men dei store landa handlar mest grått, for ikkje å svekke BNP, veksten. Naturen kostar ikkje noko.

Nokre økonomar og politikarar finn på namn som «bærekraftig vekst», «grøn vekst», «balansert vekst» etc. Det gjer dei sjølv om dei fleste av oss no veit kor urovekkande stoda er for naturen i verda og klimaet på planeten. Mange politiske leiarar tenker kortsiktig, ofte berre i valperodar og på å sikre seg attval, vere populære.

Vi kan lese i media at «opptil nitti prosent av den økonomiske veksten kjem dei rike landa til gode». Forfordelinga av ressursane, velferden, er svært stor i verda. Vi plastrar litt her og der, med litt hjelp til fattige rundt om i den sørlege delen av kloden, og vi er ofte godt nøgde med almissepolitikken vår i talar og skrift.

Vi rike på planeten må redusere levestandarden vår, forbruket vårt kraftig om vi vil prøve å opprette økologisk balanse på jorda att. Det er ikkje for moro skuld forskarar fortel oss at vi no har ei verd, med ein tilstand i naturen, som er på vippepunktet. Å reversere dei menneskeskapte natur- og klimaendringane er snart umogeleg. Temperaturstiginga er eit farevarsel. Lista over utfordringar skapt av og for arten vår er lang, lang for dei som bryr seg, uroar seg og tek opp kampen.

Pandemien er eit farevarsel frå vår stadig meir sjuke og pressa natur.

Som om desse utfordringane ikkje er store nok, held land og alliansar fram å ruste opp, produsere stadig fleire og meir avanserte våpen, ein industri som sjølvsagt er svært økonomisk lønsam for eigarane, men og svært ressurskrevjande og farleg, ikkje minst med tanke på atomvåpen-arsenala. Dette gjer vi visstnok for å sikre fred og velstand for folk flest. FN er ikkje samd i det, og vil ha atomvåpenforbod som no over femti land har slutta seg til. Blant dei er ikkje Noreg.

Vi levde på ein ein gong vakker planet i økologisk balanse i lange periodar, ein planet som fer med hundretusen kilometer i timen rundt sola i ein gallakse som seglar med to millionar kilometer i timen i si einsemd i universet sitt kolossale tomme rom. I dag veit vi at livet kjem derifrå, via meteorittar, av stjernestøv.

Vi er vorte til av stjernestøv og vil ein gong verte til stjernestøv att, når sola ein gong sluker planeten vår. Det er som livet vårt, slik apachane sa, er så kort som frå bladet fell frå greina til det treff bakken. Likevel har det teke evolusjonen millionar av år å kome fram til arten homo sapiens. Vi har berre vore på jorda i dei siste sekunda av jorda si geologiske tid.

No står mykje av livet på planeten på kanten til å verte utrydda – nett av denne vår intelligente.. apeart. Vi har berre vitskapen å stole på når det gjeld fakta om stoda på jorda. Berre saman kan vi hindre katastrofe. Skarar av ungdom krev meir konkret handling frå leiarane i verda.

Mange av oss har lenge trudd vi er sette til å vere kloden, naturen, livet sin overlegne art, jfr. Første Mosebok, første kapittel. Vi har utvikla fornuft, vitskapar, men mange tyr framleis til religionar, menneskelaga trussystem og forklaringane det gir om liv og død. Vitskapeleg etterprøvberre fakta vil vi ofte helst unngå å ta inn over oss viss vi finn at dei uroar synet vårt på stoda i verda.

Vi ønskjer oss heller status quo, å leve som før i materiell velstand utan særleg tanke på konsekvensane for andre medmenneske og livet elles. Våre synder mot andre, naturen og livet på planeten, vert, under den religiøse paraplyen vi gøymer oss under, tilgjeve av ein gud som har garantert oss evig liv..

Likevel er det håp om å greie å snu situasjonen. Mange menneske over heile kloden vil vere med å snu utviklinga, ta ansvar, leggje om kursen mot vippepunktet, bort frå vippepunkta. Truleg sit uroa over stoda i verda i oss alle. Pengar, materielle goder er ikkje målet for all lukke.

Kva skal vi bruke økonomien til, spør Kath Raworth, seniorforskar i Oxfam, i eit foredrag som ligg på Youtube. Skal vi halde fram og tenke kortsiktig på vekst i økonomien? Skal det økonomiske systemet vårt halde fram å vere sjølvstyrt og vekstorientert? Jorda har tydelegvis grenser for kva ho kan yte og greie. Vi ser og veit at klimaet endrar seg gjennom objektiv forsking.

Vi ser at ferskvassressursane i verda er kritisk låge. Vi ser at nitrogenutsleppa er alt for store til jord, ferskvatn og hav. Vi ser at kjemiske stoff og tungmetallar havnar i naturen i forgiftande mengder. Vi ser at areosolar og gassar påverkar atmosfæren og at ozonlaget vert svekka. Vi ser plast over alt, i alt.

Vi ser at livsdiversiteten minkar faretrugande, at dyr og insekt døyr ut. Vi ser at land-, skog- og jordbruksdrift forbrukar, øydelegg, stadig meir natur, livsgrunnlaget vårt, rundt om i verda. Vi ser og at stadig fleire menneske manglar mat, det mest basale som reint vatn, sosial tryggleik, arbeid, helsestell, ei leveleg framtid som er menneskerettar.

Det er difor naudsynt å tenke på nytt kva økonomisk utvikling er. Skal vi gjere det, må vi basere handlingane våre på vitskapsfakta om stoda på planeten, sjå på menneskerettane på nytt, på stoda når det gjeld sosial velferd og rettferd, og spørje: Kva for økonomisk utvikling vil vi ha? Kva må eg gjere for å vere med og endre kursen med mitt liv?

Vi veit, eit stykke ut i koronakrisa, at framtidige vaksinar ikkje vil hindre oss i å få nye pandemiar, ei heller vil dei stoppe den trugande klimakrisa.

Eg meiner det viktigaste no er at vi alle, særleg vi i dei rike landa, gjer vårt for at framtidige generasjonar, livet på jorda, skal kunne få ei leveleg framtid. Naturvern må difor inn i nye økonomiske modellar.

I boka «Angrynomics» seier Mark Blyth, professor i internasjonal politisk økonomi ved Brown University, at verda treng eit nytt økonomisk system. Mange vil vere samde i det. Vi kan ikkje lenger ha notida sin versjon av kapitalismen der staten, sentralbankane, pumpar inn enorme summar i bankar og aksjemarknad av fellesskapet sine pengar når spekulasjons-økonomien gong etter gong vaklar eller bryt saman.

Dette er kriser skapt av dei store spelarane, dei store investorane, på aksjebørsane. Difor kan dei ta kjemperisikoar for dei veit no dei ikkje kan tape særleg mykje når statsreservar straks vert pumpa inn for «å redde økonomien» frå kollaps. Sentralbankane verkar vere fristilte frå politisk kontroll. Dei kan difor nærast fritt bruke av fellesskapet sine reservar slik, midlar som kjem dei superrike børsspekulantane til gode, opprettheld ulikskapane mellom fattig og rik og slik hindrar meir utjamning i samfunna.

Og slik kan dette økonomiske systemet halde fram som før, så å seie heilt ute av politisk kontroll. Å protestere mot dette systemet, slik det vert gjort rundt om, har vore nærast nyttelaust.

«Vi ser at den økonomien sentralbankane støtter, ikkje har noko med den økonomien vi faktisk lever i», seier Blyth. Dette kallar han angrynomics.

Landa sine reservar, fellesmidlar, skal nyttast til å utvikle meir velferd for alle i eit land, til å bekjempe koronapandemien, dei store ulikskapane og klimakrisa sine urovekkande følgjer.

Er det rart stadig fleire no er «angry», sinte på denne lite bærekraftige versjonen av det økonomiske systemet i verda?