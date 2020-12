«Skal Kinn kommunes dårlige økonomi ramme de eldre i tidligere Vågsøy? Kommunestyret må stemme nei til produksjon og transport av mat fra Florø»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Magnhild Gangsøy Kristiansen, avdelingsoverlege i Bodø og spesialist i indremedisin.

Kinn kommune ble etablert 1. januar 2020 og er en sammenslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune. Kinn kommune er en langstrakt kommune med utfordrende geografi og trang økonomi. Det er stor avstand fra Kvalheim i nord til Batalden i sør, og kommunale oppgaver skal fordeles mellom de to tidligere kommunesentra Florø og Måløy og gode tjenester skal distribueres til alle kommunens innbyggere.

Mens Vågsøy fortsatt var egen kommune ble Vågsøy Omsorgssenter opprettet med ansvar for matforsyning til Kulatoppen og Skaretun Omsorgssenter og utkjøring av mat til hjemmeboende brukere i hele Vågsøy kommunen. Vågsøy omsorgssenter har høy fagkompetanse og fokus på fullverdig ernæring til brukerne. Maten tilpasses til individuelle næringsbehov og er alltid fersk, kortreist og veltillaget. Vågsøy omsorgssenter ligger i Måløy sentrum, ca 10 minutt kjøring fra Kulatoppen Omsorgssenter og andre som får mat fra omsorgssenter, kan nås i løpet av kort tid.

For å spare penger har administrasjonen i Kinn Kommune kommet med forslag om at all matlaging ved Vågsøy omsorgssenter skal overføres til KF Bordgleder i Florø og Vågsøy omsorgssenter skal fungere som mottakskjøkken. All matproduksjon skal foregå i Florø og transporteres til Måløy, sågar både melk, saus og smør skal fraktes fra Florø til Måløy. Maten må selvsagt fryses/kjøles/prepareres for transport til Måløy, bringes til Vågsøy Omsorgssenter, oppvarmes/gjøres spiselig for beboerne og deretter bringes til Kulatoppen og Skaretun Omsorgssenter og til hjemmeboende brukere i distriktet for eksempel på Kvalheim eller i Almenning.

Vi som er oppvokst i Måløy, vet alt om transporten fra Florø til Måløy: skal maten fraktes med Ekspressen?, med Florøbåten?, med Hurtigruten?, med biltransport? Hva vil denne prosessen fra tilberedning i Florø til servering til beboerne på Kulatoppen og Skaretun Omsorgssenter og andre steder i tidligere Vågsøy kommune medføre av forringelse av næringsinnhold i maten som omsider tilbys brukerne?

Denne kvalitetsforringelsen må vurderes opp mot dagens matservering hvor Vågsøy Omsorgssenter tilbereder mat hver dag, tilpasser middag og brødmat til den enkelte bruker sitt ønske og behov og har en kontakt og nærhet til brukerne som er uendelig verdifull.

Undertegnede er oppvokst i nærheten av Måløy og er lokalkjent i området og er velkjent med den viktige funksjon Kulatoppen og Skaretun Omsorgssenter har for både slektninger og bygdefolk som i livets siste fase har blitt avhengig av omsorg, pleie og ikke minst god og næringsrik mat ved omsorgssenteret.

Næringsrik kost er avgjørende for den fysiske og mentale helse, spesielt for eldre mennesker. Som spesialist i indremedisin og overlege i store indremedisinske avdelinger og geriatri i flere 10-år, kan jeg understreke den avgjørende medisinske betydning tilpasset ernæring har for den eldre, syklige og omsorgstrengende pasient.

Kinn kommune kan ikke løse sine økonomiske utfordringer ved å fjerne en kvalitetsmessig veletablert og god matforsyning fra Vågsøy Omsorgssenter og overføre den til KF Bordgleder i Florø. Dette er i praksis å gjøre den mest sårbare gruppen i vår befolkning skadelidende, medmennesker som i livets siste fase ikke kan forsvar seg mot slike rasjonaliseringsplaner.

Overføring av matforsyning fra Vågsøy Omsorgssenter i Måløy til KF Bordgleder i Florø er medisinsk uakseptabelt og må ikke gjennomføres.

Kinn kommunestyre må stemme NEI til administrasjonens forslag om produksjon og transport av mat fra Florø til Måløy.

De eldre hjemmehørende i tidligere Vågsøy kommune fortjener at dagens gode ordning videreføres.