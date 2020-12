Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Åge Starheim, pensjonist.

No er det slutt på pensjonsranet

Stoltenbergregjeringa la fram for Stortinget i 2009 forslag om ny pensjonsreform, som m.a. omfatta ei årleg underregulering med 0,75% samanligna med gjennomsnittleg lønsvekst. Dette betydde at pensjonistane fekk nedsett sin årlege rettsmessige pensjon med 0,75%, noko som etter mitt syn er eit regelrett årleg ran frå pensjonistane. Frp og SV røysta imot dette.

I 2019 hadde pensjonistane ein gjennomsnittleg pensjon på kr. 236.300,00. Skulle pensjonen halde tritt med prisveksten skulle den ha vore på kr. 245.500,00. Som alle ser har dermed pensjonistane sidan 2009 blitt rana for rundt 100.000,00. Dette har ført til at pensjonistane har tapt kjøpekraft kvart år sidan 2009.

I budsjettforhandlingar mellom regjeringspartia og Frp tvinga Frp dei andre partia til å fjerne underreguleringa på pensjonistane sin pensjon, noko som betyr at pensjonistane får den same auken i sin pensjon som andre arbeidarar.

I budsjettforhandlingar tvinga Frp regjeringspartia til å auke løyvinga til pensjon med 2 milliardar kroner, for å rette opp underreguleringa. I tillegg tvinga også Frp regjeringspartia til å auke pensjonen til minstepensjonistane med kr. 5.000,00 kvart år.

Med dagen skattemodell for minstepensjonistar og kraftig kutt i avgifter så vil pensjonistane komme veldig godt ut av det framforhandla budsjettet for 2021. Berre tenk på kva reduksjon i sukkeravgifta vil betyr for prisen på ein heil del matvarer som vi kjøper, som f.eks. saft og syltetøy.

Pensjonistforbundet har lenge arbeidt for at pensjonistane skulle få forhandlingsrett om årleg pensjon. SV og Frp arbeider no med resten av partia på Stortinget for å få forhandlingsrett om pensjon. Dette vil bety at det vil verte årleg forhandlingar om pensjonen mellom arbeidstakarorganisasjonane, pensjonist- og trygdeorganisasjonane og staten. Ved uenigheit vil Stortinget ta den endelege bestemmelsen. Her bør alle pensjonistlaga få sine fylkeslag til å legge press på alle partia på Stortinget til å støtte SV og Frp sitt forslag, slik at det vert vedteke å innføre forhandlingsrett til pensjonistane.

Det årlege pensjonsranet er herved slutt.