«Vi reagerer kraftig på Høgre og Sp sitt forslag om å legge ned legekontora i ytre»

Meninger

Dette lesarinnlegget er sendt inn av Jan Torvanger, på vegner av pensjonistlaga i Bremanger og Kalvåg, NHS Bremanger Handicaplag, Kalvåg bygdelag, Berle grendalag og Ryland grendalag, Dalen grendalag, Bremanger sanitetsforening og Igland Utvikling.

Med vantru registrerer vi at Høgre og Senterpartiet har fremja forslag om å legge ned legekontora i Ytre Bremanger.

I framlegg til budsjett 2021 er det sett av 8 millionar kroner til utviding av bygningsmassen ved Hauge helsesenter. Dette for å få eigna lokalitetar til Aktiv jobb. Etter først å ha støtta dette framlegget, fremja H og Sp eit «benkeforslag» om å legge ned legekontora ved det same senteret. Det vart definert som eit mindre inngripande innsparingstiltak.

Sp og H, med Magne Kjerpeset og Elisabeth B. Hatlenes i spissen, set helse opp mot skule. Kjerpeset sin argumentasjon for å legge ned legekontora er at dette er ei teneste som berre vert nytta ein til tre gonger i året i motsetning til skule som vert nytta kvar dag.

Denne uttalen er både arrogant og respektlaus. Vi har kronisk sjuke og eldre med samansette helseplager som treng tett oppfølging av lege. For desse gruppene er nærleik til lege spesielt viktig for livskvaliteten. Andre skal kanskje berre til ein kontroll, ta blodprøver, følgje born til lege mm. Felles for alle vert at dei må bruke eit par timar berre på reisa til og frå. Ein halv arbeidsdag går fort med, sjølv om det i utgangspunktet er eit kort legebesøk. Dette er fordyrande og uheldig både for det private og offentlege næringsliv. I tillegg gir det eit signal om at det er tungvint og utrygt å bu i våre bygder.

Legane som er knytt til Hauge helsesenter har 1350 pasientar og har arbeidd i kommunen i 15 og 20 år. Dei er tydelege på at dei ikkje vil halde fram med praksisen i kommunen om dei må ha kontorstad i Svelgen. Dette fordi dei då meiner dei ikkje kan drive ein forsvarleg fastlegepraksis. Dei vektlegg nærleik til pasientane, kjenner pasientane sine, og spesielt for eldre og kronisk sjuke er dette viktig og trygt. Kommunen vil med H og SP sitt forslag truleg sitte igjen med to legar. Erfaringa viser at det er vanskeleg å rekruttere legar til kommunen, og resultatet vert då kanskje dyre vikarløysingar.

Viktig for legane er og det sterke fagmiljøet på helsesenteret – helsesjukepleiar, ergoterapeut, fysioterapeut, fotterapeut, miljøarbeidar, PPT, utekontor for psykisk helse. Dette er kompetanse som kommunen treng og som vi må strekke oss langt for å halde på. Fagmiljøet vil bli sterkt svekka om legane vert borte.

Nærleik til legeteneste er og viktig for Haugetun, BBS og skulane.

Nedlegging av legekontora er stipulert til ei netto innsparing på 1,5 millionar kroner om begge legane fortset i sine praksisar frå kontor i Svelgen. Men kanskje vert det ikkje ei innsparing om dyre vikarordningar må nyttast. Den tryggaste investeringa i kommunen sin helsesektor er å ta vare på dei legane vi har.

Bremanger kommune har ei aldrande befolkning. Sjølv om det har vore jobba aktivt med å snu utviklinga, har det ikkje lukkast så langt. Vi vil at det skal vere trygt og godt å bu i øysamfunna.

Innspelet frå H og Sp gjer oss utrygge, og dette vert forsterka no når vi heller ikkje veit korleis ambulansetenesta blir i ytre.

I ytre Bremanger er det aukande turisme og satsing knytt til dette. For vidare satsing innan denne næringa, og anna lokal næringsverksemd, er det avgjerande med lokale legekontor.

Eit resultat av å flytte alle legetenestene til Svelgen, kan føre til at fleire av innbyggjarane søkjer om å få fastlege i Kinn kommune. For mange vil dette vere ei enklare løysing, men for kommunen vil det bety ei svekking av legetenesta.

Dette vil vi ikkje finne oss i. Vi treng helsetenesta organisert slik den er i dag. Den fungerer godt, er tilpassa den demografiske utviklinga i befolkninga og gjer kvardagen trygg for alle – uansett alder.