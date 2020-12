«En betraktning rundt skolestruktur og vindkraft i Bremanger»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tommy Nygård.

Ei betraktning rundt skulestruktur og vindkraft i Bremanger

Det blir vel bare spekulasjoner å påstå at rådmannen sitt forslag om å flytte elever frå Kalvåg til Hauge og frå Ålfoten til Svelgen var et ledd i hans forsøk på å sikre et flertall i formannskap og kommunestyre for bygging av vindkraftverket på Steinfjellet. Men det som ble resultatet var at grunneierne og et knippe forhenværende ordførere heiv seg på og kobla disse to sakene.

Dette i et forsøk på å skape splid mellom bygdene i kommunen, og nok støy til å flytte flertallet i formannskapet og kommunestyre fra nei til ja i vindkraftsaka. Det er klart at økonomi er viktig for å kunne opprettholde en desentralisert skolestruktur, men det som er enda viktigere er elevtallet. Som i de fleste andre utkantkommunene her i landet går folketallet i Bremanger også ned. I løpet av de siste ti åra har folketallet her gått ned med 272 personer. I henhold til Statistisk sentralbyrå sine prognoser vil vi få en ytterlig nedgang på 327 personer frem til 2030. Det er en nedgang i folketall på over 10 prosent de neste 10 årene, og nedgangen vil fortsette i samme takten videre fremover. Så på et tidspunkt frem i tid vil tilbudet i de forskjellige grendene bli redusert, uavhengig av om vindkraftverket blir bygd eller ikke, pengene fra staten følger folket.

Det blir hevdet fra SFE og ja-sida at vindkraftverket vil skape seks arbeidsplasser, er dette rett? Under en synfaring på Steinfjellet i fjor høst der NVE, SFE, representanter fra Bremanger kommune og folk fra både ja og nei siden var, blei jeg fortalt av Ola Lingaas fra SFE at det var inngått en intensjonsavtale med turbinleverandøren om drift og vedlikehold av anlegget, dette betyr at antallet lokale arbeidsplasser blir redusert til et minimum, i beste fall en til to lokale arbeidsplasser.

Men la oss nå tenke at anlegget virkelig skaper seks arbeidsplasser, vil dette da være personer som allerede bor og arbeider i kommunen, eller blir det personer som bor i kommunen, men arbeider andre plasser i landet som blir ansatt i disse jobbene? Om så er tilfelle vil det ikke gi økt folketall eller økte skatteinntekter. Om det skulle bli ansatt friskt blod utenifra hvor stor er da sjansen for at disse vil bosette seg i Ålfoten eller Kalvåg? Eller er det mer sannsynlig at de vil bosette seg i Måløy, der det er større mulighet for den andre part i familien til å skaffe seg jobb. Måløy er tross alt bare ei lita ferjereise fra vindkraftverket.

Vel, sannsynligheten for at folketallsutviklingen i Kalvåg og Ålfoten vil få noen drahjelp fra vindkraftverket er liten, og muligheten for at skattepengen fra disse arbeiderne går til en annen kommune er også til stede. Her har nok rådmannen gode tall fra Hennøystranda og Guleslettene på antall ansatte, hvor mange som er tilflyttere og hvor de har bosatt seg i kommunen og hvor mange som bor i annen kommune. Håper han kan dele dette med oss.

Så til SFE sin søknad om dispensasjon til bygging i LNF-område. Dette er tredje gangen saken blir behandlet i formannskapet og svaret ble nei alle tre gangene. Senterpartiet krever nå at saken for andre gang skal behandles av kommunestyret som ved første behandling også sa nei. SFE sin anke til fylkesmannen førte heller ikke frem, på samme måt som SFE sin anmodning om statlig plan ble avvist av OED. Det jeg ikke helt forstår er hvorfor Bremanger kommune tar dette opp til behandling nå. Kommunen burde helt klart ventet til MTA-planen for vindkraftverket har fått en endelig godkjennelse. I søknaden om dispensasjon skriver SFE:

«Det vert søkt om at dispensasjonen vert knytt opp mot den til ein kvar tid gjeldande anleggskonsesjon etter energilova for Bremangerlandet vindkraftverk.»

Konsekvensen ved et ja til dispensasjon vil bli at SFE får frie tøyler på fjellet. Om de søker om å få doble arealet til vindkraftverket, og NVE sier ja til økningen av konsesjonsområdet, vil Bremanger kommune bli stående på sidelinja uten noen muligheter å påvirke dette. Dispensasjonen er gitt for den til enhver tid gjeldende anleggskonsesjon .

Det er fortsatt flere punkt i MTA-planen som ikke er godkjent av NVE. I tillegg sendte SFE den 30.10.20 en ny søknad om forholdsvis store endringer av vindkraftverket til NVE. Endringene går på flytting av fem turbiner, 800 meter mer vei med mer. Dette er ikke nevnt i søknaden om dispensasjon fra LNF. Vi finner heller ikke endrings søknaden i postlistene til kommunen. Å ikke informere kommune og grunneierne om dette er brudd på forvaltningsloven, og NVE sine minstekrav til at kommunen skal være involvert i prosessen. Det kan her se ut til at SFE bevisst prøver å holde viktig informasjon i saken skjult for politikerne. Ett av hovedargumentene for å si nei til LNF sist var ilandføring på Oldeide. Denne saken er ikke endelig avgjort da det ligger en anke fra SFE på NVE sin avgjørelse om at ilandføringen skal skje i Smørhamn.

Om Bremanger kommune sier ja til SFE sin søknad om dispensasjon fra LNF nå, og OED gir SFE medhold i anken på ilandføring i Smørhamn, har kommunen spilt fra seg kortene som kan gi en utbedring av veien mellom Smørhamn og Oldeide til en verdi av 300 millioner og må ta til takke med 32 millioner. Disse 32 millioner er foreslått klattet utover på flere mer eller mindre verdige formål og vil ikke gi mye veiutbedring.

Men politikerne i Bremanger er kjent for å spille vekk større beløp enn dette, så vi får håpe de ikke gjør det denne gangen også.